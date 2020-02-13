Слухи о Шевченко, неудачный день для Динамо и Интера. Главные новости за 12 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 12 февраля

Собственно, информация об интересе к тренеру сборной Украины со стороны россонери это не новость. На этот раз только добавляют, что Андрей Николаевич – фаворит Пауло Мальдини, который сейчас занимает должность технического директора "Милана". Отмечается, что Стефано Пиоли будет уволен, если он не выведет команду в Лигу Чемпионов или не выиграет Кубок Италии. Кроме Шевченко среди претендентов на пост называется немецкий специалист Ральф Рангник.

Издание "Экономическая правда" опубликовало зарплатную ведомость работников киевского клуба за декабрь 2019-му. Из нее следует, что самая высокая зарплата едва превышает сумму в 20 тысяч гривен. Это касается, как украинских футболистов, так и легионеров. При этом на примере экс-игрока Пантич утверждается, что неофициальный заработок составляет 50-60 тысяч долларов в месяц. В ответ "Динамо" опубликовало налоговые декларации Бойко, Сидорчука и Буяльского за 2018-й год, из которых следует, что только эти трое заплатили более 4 млн грн налогов. В общем клуб и игроки за год заплатили в казну 84,5 млн грн. Поэтому "Динамо" потребовало опровержения и извинений от журналистов.

Киевляне встречались со сверстниками загребского "Динамо". Соперники плохо атаковали, как следствие за весь матч едва достигли отметки в десять ударов в сторону ворот на двоих. Как следствие, победителя пришлось определять в серии пенальти. Больше удачи и мастерства оказалось у хорватской команды, которую, напомним, возглавляет Игор Йовичевич. Таким образом "Динамо" завершилось свои выступления в Юношеской лиге УЕФА.

Не самый лучший день был и у взрослого "Динамо". Вице-чемпион Украины встречался с четвертой командой чемпионата Казахстана. Киевляне первыми забили и даже успели закрепить преимущество (Соль и Дуелунд), а затем произошел провал - до конца игры "Динамо" пропустило четыре раза. Финальный свисток зафиксировал победу "Тобола" 2:4. Также отмечаем победу "Днепра-1" над "Александрией" 2:1. За команду Михайленко забивали Супряга и Булеца, в составе команды Шаран отличился Грицук.

Миланский гранд уверенно выступает в Серии А, а вот из другого национального турнира рискует вылететь. В первом матче полуфинала против "Наполи" команда Конте уступила на своем поле. Все решил единственный гол, забитый в начале второго тайма Руисом. Сегодня свой поединок сыграют "Ювентус" и "Милан". Ответные матчи состоятся в начале марта.

Уругвайский форвард "Барселоны", который перенес операцию на колене, уже передвигается без помощи костылей. Если раньше анонсировали, что он вернется не менее чем через четыре месяца, то теперь говорят, что Суарес может успеть к полуфиналу Лиги Чемпионов (конец апреля). Конечно при условии, что "Барселона" сможет дойти до этой стадии.