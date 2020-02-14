Карпаты получили стадион, Роналду спас Ювентус, звездный новичок Челси. Главные новости за 13 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 13 февраля

Львовский городской совет принял решение о передаче в долгосрочную аренду ФК “Карпаты” земли стадиона "Украина". Договор аренды рассчитан на 8 лет. Общая площадь территории – 8,1 га. “Карпатам” это будет стоить 2,15 млн грн в год, также клуб планирует реконструировать стадион. Обязательным условием аренды является создание горсоветом Народной команды "Карпаты" и безвозмездная передача корпоративных прав ФК "Карпаты" в собственность территориальной общины города Львова.

Лондонский “Челси” оформил большой трансфер на следующий сезон. Клуб АПЛ договорился с “Аяксом” о переходе марокканского вингера Хакима Зиеша, подтвердили оба клуба в официальных заявлениях. Стоимость трансфера оценивается в 40 миллионов евро.

“Милан” был близок к победе в первом полуфинальном матче Кубка Италии с “Ювентусом”, но упустил преимущество на последних минутах матча. В начале второго тайма Ребич вывел “россонери” вперед, а “Юве” сравнял счет не без помощи рефери. В ворота “Милана” был назначен пенальти – мяч попал в руку Калабрии после удара Роналду. Португалец реализовал одиннадцатиметровый и установил окончательный счет – 1:1. Ответный матч состоится четвертого марта.

Продолжаются кубковые баталии и в Испании. Вчера победу в полуфинальной игре одержал “Реал Сосьедад”, выиграв со счетом 2:1 у “Мирандеса”. Напомним, ранее “Атлетик” Бильбао переиграл “Гранаду”. Будет ли в финале Кубка Испании баскский финал мы узнаем четвертого-пятого марта.

Киевское “Динамо” продолжает работу на сборе в Турции. Вчера киевляне провели очередную тренировку, на которой наравне со всеми в общей группе работали Виталий Буяльский и Виктор Цыганков. Они приняли участие во всех игровых упражнениях с мячом, а завершили занятие небольшой беговой нагрузкой. Никита Бурда продолжает работать индивидуально, однако уже привлекался к некоторым командным упражнениям.

20-летний нападающий “Шахтера” Владислав Вакула привлек внимание клуба MLS, сообщает Footballhub. Неназванный клуб сделал “Шахтеру” предложение по поводу аренды Вакула, а также хочет иметь опцию выкупа контракта молодого футболиста.