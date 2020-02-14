Стадион Карпат, Роналду расстроил Гаттузо и Вакула в MLS. Главные новости за 13 февраля. Аудио
Доставайте наушники и слушайте новости по пути на работу или учебу
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 13 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеКарпаты получили стадион, Роналду спас Ювентус, звездный новичок Челси. Главные новости за 13 февраля
Стадион львовских "Карпат", спасение "Ювентуса" в кубковом поединке с "Миланом", Владислав Вакула может переехать в MLS, а также другие инфоповоды. Громкий трансфер лондонского "Челси", полуфинал Кубка Испании и возвращение Буяльского и Цыганкова в общую группу киевского "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...