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Стадион Карпат, Роналду расстроил Гаттузо и Вакула в MLS. Главные новости за 13 февраля. Аудио

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Стадион Карпат, Роналду расстроил Гаттузо и Вакула в MLS. Главные новости за 13 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 13 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

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Стадион львовских "Карпат", спасение "Ювентуса" в кубковом поединке с "Миланом", Владислав Вакула может переехать в MLS, а также другие инфоповоды. Громкий трансфер лондонского "Челси", полуфинал Кубка Испании и возвращение Буяльского и Цыганкова в общую группу киевского "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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В статье: Львов. Стадион "Украина" Ювентус (Турин) Виталий Буяльский Динамо (Киев) Карпаты (Львов) Хаким Зиеш Милан главные новости Виктор Цыганков Владислав Вакула
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