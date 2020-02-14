Стадион Карпат, Роналду расстроил Гаттузо и Вакула в MLS. Главные новости за 13 февраля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 13 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Стадион львовских "Карпат", спасение "Ювентуса" в кубковом поединке с "Миланом", Владислав Вакула может переехать в MLS, а также другие инфоповоды. Громкий трансфер лондонского "Челси", полуфинал Кубка Испании и возвращение Буяльского и Цыганкова в общую группу киевского "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.