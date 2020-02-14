Ярославский ходит на баскетбол вместе с Коломойским
На матче днепрян с харьковчанами
Бывшие президенты "Металлиста" и "Днепра" Александр Ярославский и Игорь Коломойский вместе побывали 12 февраля в Харькове на матче баскетбольной Суперлиги между "Харьковским Соколом" и "Днепром", сообщает sport.ua.
В составе БК "Днепр" выступает сын Коломойского - Грегори. Его команда вырвала победу над харьковчанами со счетом 93:90.
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Очевидно, победа была подарком для Игоря Коломойского, который 13 февраля отпраздновал 57-летие.
В прошлый раз обоих олигархов видели вместе в декабре 2019-го - на вечеринке по случаю 60-летия Ярославского.
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Источник:sport.ua
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Комментарии (2)
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vr250278 (Цветково.Черкасская)
14.02.2020 в 11:18
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alex.belogubko (одесса)
14.02.2020 в 11:04
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