Ярославский ходит на баскетбол вместе с Коломойским

Бывшие президенты "Металлиста" и "Днепра" Александр Ярославский и Игорь Коломойский вместе побывали 12 февраля в Харькове на матче баскетбольной Суперлиги между "Харьковским Соколом" и "Днепром", сообщает sport.ua.

В составе БК "Днепр" выступает сын Коломойского - Грегори. Его команда вырвала победу над харьковчанами со счетом 93:90.

Очевидно, победа была подарком для Игоря Коломойского, который 13 февраля отпраздновал 57-летие.

В прошлый раз обоих олигархов видели вместе в декабре 2019-го - на вечеринке по случаю 60-летия Ярославского.