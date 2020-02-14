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Ярославский ходит на баскетбол вместе с Коломойским

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На матче днепрян с харьковчанами

Ярославский ходит на баскетбол вместе с Коломойским
Новина українською

Бывшие президенты "Металлиста" и "Днепра" Александр Ярославский и Игорь Коломойский вместе побывали 12 февраля в Харькове на матче баскетбольной Суперлиги между "Харьковским Соколом" и "Днепром", сообщает sport.ua.

В составе БК "Днепр" выступает сын Коломойского - Грегори. Его команда вырвала победу над харьковчанами со счетом 93:90.

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Очевидно, победа была подарком для Игоря Коломойского, который 13 февраля отпраздновал 57-летие.

В прошлый раз обоих олигархов видели вместе в декабре 2019-го - на вечеринке по случаю 60-летия Ярославского.

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В статье: Александр Ярославский Игорь Коломойский баскетбол
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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vr250278 (Цветково.Черкасская)
14.02.2020 в 11:18
О ! Кармільци ви наші ! Вмєстє ! Як зворушливо ! Нам кушать нє нада , нам зрєліщ давай !
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0
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alex.belogubko (одесса)
14.02.2020 в 11:04
займитесь баскетболом а футбол вам не нужен --дешевле
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0
-2

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