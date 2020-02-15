Наказание Манчестер Сити, признание Шахтера, хитрость Динамо. Главные новости за 14 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 14 февраля

Это все же произошло! УЕФА долго пугал наказаниями за злоупотребление финансовыми возможностями владельцев и наконец доказал, что будет бороться с неравенством не только на словах. "Манчестер Сити" отстранили на два следующих сезона от участия в еврокубках. Дело в том, что горожане завышали в своих отчетах спонсорские поступления в период 2012-2016 годов. Впрочем, английский гранд еще может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд

Утверждены города, где Украина сыграет товарищеские матчи

Итак, в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины 26-го мая сыграет в Харькове с Кипром, 2 июня с Северной Ирландией в Киеве, а 7 июня со сборной Израиля во Львове. Также напомним, что 27-го марта Украина в Париже сыграет с Францией, а 31-го марта в Хожуве с Польшей.

Как известно, киевский клуб был наказан матчем без зрителей за расистские оскорбления фанатов "Динамо" в адрес бразильцев "Шахтера". Однако "Динамо" заявило, что согласно регламенту стадион смогут посетить учащиеся футбольных школ Киева в возрасте до 14 лет в сопровождении взрослых. Киевский клуб также объявил, что вход для желающих будет бесплатным.

Компания Socccerex составила рейтинг самых мощных клубов с точки зрения финансов, посчитав активы и трансферную стоимость игроков. В сотню вошел и один представитель Украины - донецкий "Шахтер", который занял 30-е место. Возглавляет рейтинг ПСЖ, второе и третье места занимают "Манчестер Сити" и "Бавария".

Луганская команда сыграла свой последний контрольный матч в рамках подготовки к весенней части - подопечные Скрипника расписали сухую ничью с белорусским "Торпедо". В целом "Заря" сыграла восемь матчей, в шести победила в двух фиксировались ничьи, луганчане забили 15 голов и ни разу не пропустили в свои. Что касается других клубов, то в пятницу "Карпаты" сыграли вничью 2:2 с чемпионом Беларуси "Динамо" (Брест), за который играют Милевский, Хачериди и Нойок. "Олимпик" победил "Кайсар" из Казахстана 2:0.

На прошлых выходных результативная серия норвежца Эрлинга Холанда в составе "Боруссии" прервалась. Однако в 22-м туре он снова отличился. Дортмундцы разгромили "Айнтрахт", забив четыре сухих мяча. Кроме Холанда, на счету которого восемь голов в пяти матчах Бундеслиги, отличились Пищек, Санчо и Геррейро. Победа позволила "Боруссии" подняться на второе место, впрочем, "Лейпциг" свой матч сыграет сегодня.

24-й тур испанской Ла Лиги открывали "Валенсия" и "Атлетико". Матрасники забили первыми - отличился Маркус Льоренте, летучие мыши ответили голом Габриэля, но на перерыв ушли проигрывая - Томас во второй раз вывел команду Симеоне вперед. Впрочем, удержать преимущество "Атлетико" не удалось - гол Кондогбия установил окончательный счет 2: 2. Мадридцы идут четвертыми, отставая от "Хетафе" на два очка, "Валенсия" - шестая.

В первом матче 26-го тура английской АПЛ "Лестер" посетил "Вулверхэмптон". Хотя команды достаточно активно атаковали, а последние 15 минут гости играли в меньшинстве после удаления Чудхури, голов зрители так и не дождались - ничья 0:0. Так что "Лестер" потерял шанс хотя бы ситуативно опередить "Манчестер Сити". "Вулвз" - седьмые.