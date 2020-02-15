Наказание Манчестер Сити, признание Шахтера, хитрость Динамо. Главные новости за 14 февраля
А также очередной гол Эрлинга Голанда, битва в Ла Лиге и осечка Лестера
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 14 февраля
Манчестер Сити наказали за финансовый Fair Play
Это все же произошло! УЕФА долго пугал наказаниями за злоупотребление финансовыми возможностями владельцев и наконец доказал, что будет бороться с неравенством не только на словах. "Манчестер Сити" отстранили на два следующих сезона от участия в еврокубках. Дело в том, что горожане завышали в своих отчетах спонсорские поступления в период 2012-2016 годов. Впрочем, английский гранд еще может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд
Утверждены города, где Украина сыграет товарищеские матчи
Итак, в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины 26-го мая сыграет в Харькове с Кипром, 2 июня с Северной Ирландией в Киеве, а 7 июня со сборной Израиля во Львове. Также напомним, что 27-го марта Украина в Париже сыграет с Францией, а 31-го марта в Хожуве с Польшей.
Динамо нашло способ, как избежать наказания за расистский скандал
Как известно, киевский клуб был наказан матчем без зрителей за расистские оскорбления фанатов "Динамо" в адрес бразильцев "Шахтера". Однако "Динамо" заявило, что согласно регламенту стадион смогут посетить учащиеся футбольных школ Киева в возрасте до 14 лет в сопровождении взрослых. Киевский клуб также объявил, что вход для желающих будет бесплатным.
Шахтер вошел в сотню самых финансово устойчивых клубов
Компания Socccerex составила рейтинг самых мощных клубов с точки зрения финансов, посчитав активы и трансферную стоимость игроков. В сотню вошел и один представитель Украины - донецкий "Шахтер", который занял 30-е место. Возглавляет рейтинг ПСЖ, второе и третье места занимают "Манчестер Сити" и "Бавария".
Заря не пропустила ни одного гола на сборах
Луганская команда сыграла свой последний контрольный матч в рамках подготовки к весенней части - подопечные Скрипника расписали сухую ничью с белорусским "Торпедо". В целом "Заря" сыграла восемь матчей, в шести победила в двух фиксировались ничьи, луганчане забили 15 голов и ни разу не пропустили в свои. Что касается других клубов, то в пятницу "Карпаты" сыграли вничью 2:2 с чемпионом Беларуси "Динамо" (Брест), за который играют Милевский, Хачериди и Нойок. "Олимпик" победил "Кайсар" из Казахстана 2:0.
Холанд снова забил за Боруссию
На прошлых выходных результативная серия норвежца Эрлинга Холанда в составе "Боруссии" прервалась. Однако в 22-м туре он снова отличился. Дортмундцы разгромили "Айнтрахт", забив четыре сухих мяча. Кроме Холанда, на счету которого восемь голов в пяти матчах Бундеслиги, отличились Пищек, Санчо и Геррейро. Победа позволила "Боруссии" подняться на второе место, впрочем, "Лейпциг" свой матч сыграет сегодня.
Валенсия и Атлетико выдали битву
24-й тур испанской Ла Лиги открывали "Валенсия" и "Атлетико". Матрасники забили первыми - отличился Маркус Льоренте, летучие мыши ответили голом Габриэля, но на перерыв ушли проигрывая - Томас во второй раз вывел команду Симеоне вперед. Впрочем, удержать преимущество "Атлетико" не удалось - гол Кондогбия установил окончательный счет 2: 2. Мадридцы идут четвертыми, отставая от "Хетафе" на два очка, "Валенсия" - шестая.
Лестер не смог обойти Манчестер Сити
В первом матче 26-го тура английской АПЛ "Лестер" посетил "Вулверхэмптон". Хотя команды достаточно активно атаковали, а последние 15 минут гости играли в меньшинстве после удаления Чудхури, голов зрители так и не дождались - ничья 0:0. Так что "Лестер" потерял шанс хотя бы ситуативно опередить "Манчестер Сити". "Вулвз" - седьмые.
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