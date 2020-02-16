Поражение Лунина, важная победа Аталанты, три очка Барсы. Главные новости за 15 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 15 февраля

"Овьедо" принимал "Алькоркон". Уже на третьей минуте Андрей доставал мяч из сетки - удар Стоичкова подправил рикошет. Перед перерывом Лунин сбил форварда, который выходил один на один. Пенальти четко реализовал все тот же Стоичков. "Овьедо" смог сократить отставание, но не более - 1:2 в пользу "Алькоркон", за который выступает Сергей Мякушко (на этот раз просидел на скамейке запасных). Команда украинца рискует снова опуститься в зону вылета.

В заключительном спарринге на зимних сборах киевляне встречались с "Динамо" Тбилиси. Подопечные Михайличенко забили по голу в каждом из таймов - сначала отличился Кендзера, затем Русин. Грузины могли сократить отставание, но Бущан потянул пенальти. В общем этой зимой киевляне сыграли 12 матчей, восемь раз победили, дважды сыграли вничью и дважды проиграли. Лучшим бомбардиром стал Назарий Русин, который забил четыре гола.

Действующий чемпион "Ференцварош" встречался с серебряным призером минувшего первенства и основным конкурентом в текущем - "МОЛ Фехервар". Сергей Ребров выставил в основе Игоря Харатин и Александра Зубкова, в составе "Фехервара" играл Иван Петряк. Решающим стал удар Зубкова, который отличился на 51-й минуте. "Ференцварош" таким образом оторвался от соперника на шесть очков, к тому же имеет на две игры меньше.

В 25-м туре английской Премьер-лиги команда Юргена Клоппа приехала в гости к последней команде чемпионата - "Норвичу". Красные владели существенным преимуществом, но забить смогли лишь раз - в середине второго тайма с паса Хендерсона отличился Мане. Этого хватило, чтобы получить уже 25-ю в текущем сезоне победу (при одной ничьей). Отрыв от "Сити" составляет уже 25 очков.

Каталонцы прошли испытание "Хетафе", чья вязкая игра стала проблемой для многих. Свои аргументы гранатовые предъявили в первом тайме - отличились Гризманн и Роберто. К слову, Антуану ассистировал Месси, для которого это уже 12 результативная передача в чемпионате. После перерыва "Хетафе" сократил отставание, но не более - 2:1, "Барселона" догнала "Реал", который, правда, сегодня сыграет с "Сельтой".

После серии из трех матчей без побед наконец выиграл "Лейпциг". Быки разгромили "Вердер" 3:0 (Тимо Вернер промолчал уже в пятом матче подряд). Команда Нагельсманна обошла и "Боруссию" Дортмунд и "Баварию". Правда, мюнхенцы свой матч с "Кельном" сыграют только сегодня. Также отмечаем победу "Боруссии" из Менхенгладбаха над "Фортуной" (4:1), благодаря чему жеребцы сравнялись с Дортмундом по очкам.

Команда из Бергамо принимала главного конкурента в борьбе за четвертое место - "Рому". Римляне забили перед перерывом - отличился Джеко. Но в начале второго тайма Паломино сравнял счет, а затем Пашалич вывел "Аталанту" вперед. Матч в итоге так и завершился - 2:1 в пользу "Аталанты", которая оторвалась от команды Фонсеки уже на шесть очков. Руслан Малиновский вышел на замену на 83-й минуте. Евгений Шахов тоже появился на поле по ходу игры, но значительно раньше - на 34-й минуте. Его "Лечче" обыграл СПАЛ 2:1 и поднялся на 16-ю строчку.

Парижане до 40-й минуты проигрывали 0:3! Эррера до перерыва успел сократить отставание, а на 60-й и 65-й минуте 17-летний Куасси выровнял положение. Затем Икарди вывел уже ПСЖ вперед. Однако победить команде Тухеля не удалось - на 90+1-й Гирасси спас для "Амьена" почетную ничью. Осечка впрочем никак не угрожает парижанам - они лидируют с большим отрывом.