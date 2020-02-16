Поражение Лунина, важная победа Аталанты, три очка Барсы. Главные новости за 15 февраля
А также безумие в матче ПСЖ, украинский след в Венгрии и последний матч Динамо на сборах
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 15 февраля
Лунин пропустил дважды
"Овьедо" принимал "Алькоркон". Уже на третьей минуте Андрей доставал мяч из сетки - удар Стоичкова подправил рикошет. Перед перерывом Лунин сбил форварда, который выходил один на один. Пенальти четко реализовал все тот же Стоичков. "Овьедо" смог сократить отставание, но не более - 1:2 в пользу "Алькоркон", за который выступает Сергей Мякушко (на этот раз просидел на скамейке запасных). Команда украинца рискует снова опуститься в зону вылета.
Динамо обыграло чемпиона Грузии
В заключительном спарринге на зимних сборах киевляне встречались с "Динамо" Тбилиси. Подопечные Михайличенко забили по голу в каждом из таймов - сначала отличился Кендзера, затем Русин. Грузины могли сократить отставание, но Бущан потянул пенальти. В общем этой зимой киевляне сыграли 12 матчей, восемь раз победили, дважды сыграли вничью и дважды проиграли. Лучшим бомбардиром стал Назарий Русин, который забил четыре гола.
Битву фаворитов в Венгрии решил гол украинца
Действующий чемпион "Ференцварош" встречался с серебряным призером минувшего первенства и основным конкурентом в текущем - "МОЛ Фехервар". Сергей Ребров выставил в основе Игоря Харатин и Александра Зубкова, в составе "Фехервара" играл Иван Петряк. Решающим стал удар Зубкова, который отличился на 51-й минуте. "Ференцварош" таким образом оторвался от соперника на шесть очков, к тому же имеет на две игры меньше.
Ливерпуль скромно обыграл аутсайдера
В 25-м туре английской Премьер-лиги команда Юргена Клоппа приехала в гости к последней команде чемпионата - "Норвичу". Красные владели существенным преимуществом, но забить смогли лишь раз - в середине второго тайма с паса Хендерсона отличился Мане. Этого хватило, чтобы получить уже 25-ю в текущем сезоне победу (при одной ничьей). Отрыв от "Сити" составляет уже 25 очков.
Барселона победила третью команду Лиги
Каталонцы прошли испытание "Хетафе", чья вязкая игра стала проблемой для многих. Свои аргументы гранатовые предъявили в первом тайме - отличились Гризманн и Роберто. К слову, Антуану ассистировал Месси, для которого это уже 12 результативная передача в чемпионате. После перерыва "Хетафе" сократил отставание, но не более - 2:1, "Барселона" догнала "Реал", который, правда, сегодня сыграет с "Сельтой".
В Германии сменился лидер
После серии из трех матчей без побед наконец выиграл "Лейпциг". Быки разгромили "Вердер" 3:0 (Тимо Вернер промолчал уже в пятом матче подряд). Команда Нагельсманна обошла и "Боруссию" Дортмунд и "Баварию". Правда, мюнхенцы свой матч с "Кельном" сыграют только сегодня. Также отмечаем победу "Боруссии" из Менхенгладбаха над "Фортуной" (4:1), благодаря чему жеребцы сравнялись с Дортмундом по очкам.
Аталанта выиграла стратегическую битву
Команда из Бергамо принимала главного конкурента в борьбе за четвертое место - "Рому". Римляне забили перед перерывом - отличился Джеко. Но в начале второго тайма Паломино сравнял счет, а затем Пашалич вывел "Аталанту" вперед. Матч в итоге так и завершился - 2:1 в пользу "Аталанты", которая оторвалась от команды Фонсеки уже на шесть очков. Руслан Малиновский вышел на замену на 83-й минуте. Евгений Шахов тоже появился на поле по ходу игры, но значительно раньше - на 34-й минуте. Его "Лечче" обыграл СПАЛ 2:1 и поднялся на 16-ю строчку.
ПСЖ и Амьен выдали фантастический матч
Парижане до 40-й минуты проигрывали 0:3! Эррера до перерыва успел сократить отставание, а на 60-й и 65-й минуте 17-летний Куасси выровнял положение. Затем Икарди вывел уже ПСЖ вперед. Однако победить команде Тухеля не удалось - на 90+1-й Гирасси спас для "Амьена" почетную ничью. Осечка впрочем никак не угрожает парижанам - они лидируют с большим отрывом.
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