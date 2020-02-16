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Хачериди: У Ракицкого лучшая передача в мире. Ярик - лучший в Восточной Европе

Общие новости
(2 голосов)

Евгений поделился мнением об уровне Ярослава

Хачериди: У Ракицкого лучшая передача в мире. Ярик - лучший в Восточной Европе
Новина українською

Защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди поделился мыслями насчет защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого.

– Ярик – топ, однозначно. И сейчас, и раньше. Все знают, что у него передача лучшая в мире, наверное. Кажется, только ван Дейк может такие передачи делать. Дима Чигринский тоже хорошо владел передачами. Лучше Ракицкого по передачам не видел.

– Какая у Ракицкого была слабая сторона?

– Для защитника маленького роста, мне кажется, у него были с отбором всегда проблемы. Но все равно он хороший защитник, топ-защитник. И на данный момент один из самых лучших.

– Лучший в Восточной Европе?

– Номер 1, однозначно, – рассказал Евгений Хачериди.

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В статье: Ярослав Ракицкий Евгений Хачериди
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Комментарии (6)
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Камонплей
16.02.2020 в 18:16
рак и хач лучшие защитники, миля лучший нападач, а аля - плеймейкер. (если бы сборную собирали владельцы ночных клубов и эскорт-агентств)
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+1
0
v.grischuk (Винница)
16.02.2020 в 18:16
Ага номер один, а ты номер два!!!
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0
0
DesnaUA (Чернигов)
16.02.2020 в 18:02
Передача может и хорошая,но как защитник на троечку...
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
16.02.2020 в 16:51
Типа оба в суперклубах играют:))
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+7
-2
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Dnepr-75 (Днiпро)
16.02.2020 в 16:46
Лугандонец ватный, в Европу нет, в мацкву.
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+4
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.02.2020 в 16:42
Яка у пітараса була слабка сторона - ватна голова.
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+5
-2

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