Хачериди: У Ракицкого лучшая передача в мире. Ярик - лучший в Восточной Европе

Защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди поделился мыслями насчет защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого.

– Ярик – топ, однозначно. И сейчас, и раньше. Все знают, что у него передача лучшая в мире, наверное. Кажется, только ван Дейк может такие передачи делать. Дима Чигринский тоже хорошо владел передачами. Лучше Ракицкого по передачам не видел.

– Какая у Ракицкого была слабая сторона?

– Для защитника маленького роста, мне кажется, у него были с отбором всегда проблемы. Но все равно он хороший защитник, топ-защитник. И на данный момент один из самых лучших.

– Лучший в Восточной Европе?

– Номер 1, однозначно, – рассказал Евгений Хачериди.