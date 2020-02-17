Зидан и Конте буксуют, а Селезнев забивает. Главные новости за 16 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 16 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Зинедин Зидан и Антонио Конте буксуют в своих чемпионатах, Евгений Селезнев забивает в Турции, в Германии мюнхенская "Бавария" выходит на первое место и обходит "РБ Лейпциг", а также другие новости футбола. У лондонского "Арсенала" новый герой, а у "Манчестер Сити" могут еще и чемпионство отобрать? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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