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Президент Касильяс, готовность Неймара и аренда Бутко. Главные новости за 17 февраля. Аудио

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Президент Касильяс, готовность Неймара и аренда Бутко. Главные новости за 17 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 17 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеМЮ и Милан подтягиваются к лидерам, Бутко ушел в аренду. Главные новости за 17 февраля

Президент Икер Касильяс – как вам такое? Готовность Неймара к поединку с "Боруссией" и аренда защитника донецкого "Шахтера" в польский клуб, а также другие новости футбола. Прерванная серия "Милана", очередная домашняя осечка "Челси" в АПЛ и поблажка для каталонской "Барселоны". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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В статье: Икер Касильяс Богдан Бутко Неймар Барселона Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Милан главные новости Гарри Грегг
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