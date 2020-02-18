Президент Касильяс, готовность Неймара и аренда Бутко. Главные новости за 17 февраля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 17 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Президент Икер Касильяс – как вам такое? Готовность Неймара к поединку с "Боруссией" и аренда защитника донецкого "Шахтера" в польский клуб, а также другие новости футбола. Прерванная серия "Милана", очередная домашняя осечка "Челси" в АПЛ и поблажка для каталонской "Барселоны". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.