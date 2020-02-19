Топ-клуб для Миколенко и возвращение Ярмоленко. Главные новости за 18 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 18 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Возобновление главного клубного европейского турнира – осечка "Ливерпуля" и феерия Эрлинга Холанда, а также другие новости футбола. Игнатенко в "Мариуполе", усиление "Карпат" двумя опытными хавбеками, интерес топ-клубов к Виталию Миколенко, травма Сон Хын Мина и потенциальное возвращение Андрея Ярмоленко на поле в АПЛ уже сегодня. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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