Эффектная Аталанта, спокойный Ман Сити, новый тренер Лунина. Главные новости за 19 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду 19 февраля

Команда из Бергамо, которая, напомним, обошла на финишной прямой группового этапа "Шахтер", принимала "Валенсию" в первом матче 1/8 финала и не оставила летучим мышам никаких шансов. Уже на 16-й минуте Хатебур открыл счет, перед перерывом Иличич удвоил преимущество, во втором тайме Фройлер забил третий, а потом Хатебур еще и оформил дубль. Лишь при счете 4:0 "Валенсия" смогла ответить - один мяч отыграл Черышев. Руслан Малиновский вышел на замену на последние десять минут, имел шанс, но не попал в ворота. В итоге 4:1 в пользу "Аталанты".

В другом противостоянии дня "Тоттенхэм" встречался с "Лейпцигом", который пытается конкурировать с "Баварией" за лидерство в Бундеслиге. В этом поединке голов было значительно меньше, точнее - только один. В середине второго тайма Тимо Вернер реализовал пенальти (наконец прервал свою "сухую" серию). Ответные матчи состоятся десятого марта.

Несмотря на все проблемы, которые свалились на голову горожанам через наказание УЕФА, они сохраняют бодрость духа. В перенесенном матче 26-го тура команда Гвардиолы принимала "Вест Хэм". На 30-й минуте Родри после паса де Брюйне открыл счет, а на 62-й уже сам Кевин закрепил преимущество. Добавим, что Зинченко не играл из-за дисквалификации, Ярмоленко все еще набирает форму после травмы. "Сити" оторвался от "Лестера" на четыре очка, но с "Ливерпулем" разделяет пропасть - 22 балла.

По данным СМИ, бронзовому призеру УПЛ в прошлом сезоне запретили дозаявлять игроков из-за долгов, которые остались у клуба от предыдущего руководства. Отмечается, что речь идет о нескольких сотнях тысяч долларов. "Александрия" пытается решить вопрос, чтобы все же зарегистрировать новичков. Добавим, что этой зимой команду Владимира Шарана пополнили Артем Гордиенко, Богдан Мишенко и Роман Вантух.

К страданиям недавно капитана "Шахтера" уже привыкли, однако теперь о жажде перемен заговорил Исмаили. Он не столь категоричен, как хавбек, но в интервью португальскому изданию отметил, что после семи лет в Украине надеется поиграть в более сильном чемпионате. Защитник намекнул, что был бы не против перейти куда-то уже в следующее трансферное окно.

До конца сезона на правах аренды за азовский клуб будет играть защитник Назарий Муравский. 20-летний футболист за основу "Шахтера" еще не играл, но зимой ездил на первые сборы с горняками. В первой части сезона принял участие в 16 матчах молодежного первенства. Интересно, что в СМИ его сравнивают с Дмитрием Чигринским.

"Реал Овьедо" сменил наставника. После увольнения Хави Росадо команду принял 53-летний Хосе Анхель Сиганда. В качестве тренера он ранее работал с "Осасуной", "Хересом" и "Атлетиком". Однако сезон в Ла Лиге оказался не слишком удачным - специалист был уволен из-за неутешительных результатов (16-е место в итоге). Команда Лунина после 28 сыгранных матчей находится в зоне вылета.