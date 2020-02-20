Новый тренер Лунина и как Исмаили берет пример с Тайсона. Главные новости за 19 февраля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 19 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Новый тренер Андрея Лунина в "Овьедо" и как Исмаили берет пример с Тайсона, а также другие новости футбола. "Аталанта" одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов, "Тоттенхэм" уступает "Лейпцигу", "Сити" одолел "Вест Хэм" плюс проблемы "Александрии" с регистрацией новичков и аренда воспитанника "Шахтера" в "Мариуполь". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.