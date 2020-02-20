Кандауров о переходе в Бенфику: Это была настоящая детективная история!

Бывший игрок сборной Украины (1992-2000) и португальской "Бенфики" (1997-2001 годов) Сергей Кандауров, рассказал о периоде своей карьеры в 1997 году, когда переходил из израильского "Маккаби" Хайфа в клуб из Лиссабона.

Сергей вспоминает, что в свои 23 года был уже ветераном "Маккаби".

Все ребята, которые начинали со мной, уже попереходили в другие клубы. Я тоже хотел! Был такой агент Пини Захави. Говорит мне, что в Израиль приедет отдыхать его шотландский друг-тренер Грэм Сунесс. Говорит: "Я хочу, чтобы ты с ним встретился, пообщался". Это было в отеле "Хилтон" в Тель-Авиве. Я приехал, мы пообщались, поужинали. А Сунесс был без команды тогда, предлагал, что может показать кому-то мои игры на видео, возможно кто-то в будущем меня пригласит. А я говорю: "Нет, я не хочу в будущем, я хочу уже уехать!". Так полчаса летом поговорили. В сентябре Сунесс возглавил "Бенфику", а в декабре, когда открылось трансферное окно, меня пригласили. Знаю, что заплатили "Маккаби" Хайфа за меня 1,5 млн долларов.

Сам переход произошел очень внезапно для Сергея.

Мы поехали с Романом Пилипчуком отдыхать в Мюнхен. Вернулись в Хайфу утром 24 или 25 декабря. Мне звонок от президента нашего клуба: "Приезжай в Тель-Авив". Еду. Встречаюсь с ним, он говорит: "За 2 часа у тебя самолет в Лиссабон. Надо поехать туда, они тебя хотят осмотреть, ничего подписывать не нужно. Послезавтра вернешься".

В итоге Сергей вернулся в Израиль только через неделю.

Прилетел в Лиссабон и попал в настоящую детективную историю! Меня встретила девушка в капюшоне и с табличкой "Кандауров". Схватили меня за руки, повели к другому выходу. Откуда-то бежит толпа людей. Тогда ко входу в аэропорт быстро подъезжает машина, открывают дверь, я запрыгиваю туда.

Рассказали, что целая толпа журналистов и болельщиков встречал Сергея Кандаурова в столице Португалии. Однако клуб на тот момент еще не хотел всем показывать.

Приехали в офис президента.

Это было где-то 12 ночи. Спрашивает: "Ты хочешь играть в Бенфике?". Я говорю: "Хочу, конечно". Он назвал зарплату и говорит: "Вот, подписывай". А тогда вспомнил, говорит: "Сейчас тебя еще врач осмотрит". Врач в соседнем кабинете потрогал колени, ноги, сказал показать язык, руки пощупал. И говорит: "Хорошо!". Я отвечаю им, что не буду подписывать, потому что приехал чисто на осмотр! А они: "У тебя 2 января уже игра с "Порту"!". Позвонили президенту "Маккаби", он говорит: "Подписывай". В 2 часа ночи я подписал, а в 5 утра все газеты уже сообщили о моем соглашении. Так и получилось, что я стал игроком "Бенфики".

Добавим, что в составе "Бенфики" Сергей провел 67 матчей и забил 12 голов.