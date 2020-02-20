Шовковский решил идти войной на газовщиков
Трубы нет, а денег требуют
Ассистент главного тренера национальной сборной Украины Александр Шовковский, в прошлом вратарь "сине-желтых" и Динамо, заявил, что будет подавать в суд на компанию Киевгаз.
Александр вспомнил, что в 2016 году в доме произошел взрыв из-за утечки газа.
Чтобы избежать повторения такого, компания "Киевгаз" инициировала проверки. По итогам проверки решили разбить стены и вынести трубу наружу, чтобы доступ к ней был в любой момент.
А отсюда чисто для меня: как минимум ремонт в кухне сделать, изменить всю концепцию этой комнаты. В противном случае работники "Киевгаза" обещали отключить меня от газа.
Я взвесил стоимость приобретения электрической плиты и стоимость ремонта кухни ...И сказал: "Выключайте!". И меня от газа отключили.
С тех пор, с июля 2016 года, Александр не пользуется газом.
А газовый счетчик замер навсегда. Но не замерли начисления за газ!!! По тарифу (без счетчика).
Теперь же Александру пришла платежка за газ на сумму 706.71 гривны.
Много это или мало - судить вам ...Принципиально буду судиться!!!