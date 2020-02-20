Шовковский решил идти войной на газовщиков

Ассистент главного тренера национальной сборной Украины Александр Шовковский, в прошлом вратарь "сине-желтых" и Динамо, заявил, что будет подавать в суд на компанию Киевгаз.

Александр вспомнил, что в 2016 году в доме произошел взрыв из-за утечки газа.

Чтобы избежать повторения такого, компания "Киевгаз" инициировала проверки. По итогам проверки решили разбить стены и вынести трубу наружу, чтобы доступ к ней был в любой момент.

А отсюда чисто для меня: как минимум ремонт в кухне сделать, изменить всю концепцию этой комнаты. В противном случае работники "Киевгаза" обещали отключить меня от газа. Я взвесил стоимость приобретения электрической плиты и стоимость ремонта кухни ...И сказал: "Выключайте!". И меня от газа отключили.

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С тех пор, с июля 2016 года, Александр не пользуется газом.

А газовый счетчик замер навсегда. Но не замерли начисления за газ!!! По тарифу (без счетчика).

Теперь же Александру пришла платежка за газ на сумму 706.71 гривны.