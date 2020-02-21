Шахтер обыграл Бенфику, Барселона подписала нападающего. Главные новости за 20 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 20 февраля

Благодаря голам Алана Патрика и Виктора Коваленко “Шахтер” смог переиграть “Бенфику” в первом матче 1/16 Лиги Европы. Первый гол “горняки” забили еще в первом тайме (Марлос), но он был отменен после вмешательства VAR. А вот к голу Алана Патрика во втором тайме придраться уже было невозможно. “Бенфика” сравняла счет после того как рефери назначил пенальти (Пицци), но последнее слово все же осталось за “горняками”. Мораес отдал голевой пас на Коваленко, который установил окончательный счет – 2:1 в пользу “Шахтера”.

Победы Интера, Арсенала и Ромы

Из всех фаворитов на победу в Лиге Европы 2019/2020 не смог выиграть только “Манчестер Юнайтед”, который сыграл вничью на выезде с “Брюгге”. Миланский “Интер”, “Арсенал”, “Вулверхэмптон”, “Рома” и “Байер” смогли переиграть своих соперников. С результатами всех матчей 1/16 Лиге Европы вы можете ознакомиться в специальном разделе ►►.

Нападающий "Леганеса" Мартин Брайтвайт официально стал игроком “Барселоны”. Аутсайдер чемпионата Испании получил за датского форварда 18 млн евро. Напомним, руководство Ла Лиги разрешило "Барселоне" дозаявить одного игрока вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле, которые не сыграют до конца сезона.

Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения владельцу "Пари Сен-Жермен" и спортивных каналов BeIN Sports Нассеру Аль-Хелаифи по делу о продаже прав на трансляцию чемпионатов мира и Кубков конфедераций. Обвинение также предъявлено бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке. Экс-управленца подозревают в получении взяток и фальсификации документов. Генеральная прокуратура Швейцарии полагает, что в период с 2013 по 2015 год Вальке использовал своё положение в ФИФА, чтобы права на трансляцию международных турниров в Италии и Греции достались определенным компаниям.

Бурда не сыграет против Ворсклы

Центрбек киевского “Динамо” Никита Бурда не успел восстановиться к матчу УПЛ с “Ворсклой”, который состоится в ближайшую субботу. Как сообщает пресс-служба “Динамо”, Бурда частично работает в общей группе, а частично – по индивидуальной программе. Полноценно работать наравне со всеми игроками он сможет минимум через две недели.