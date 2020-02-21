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Фанаты Шахтера атаковали болельщиков Бенфики - СМИ

Общие новости
(1 голосов)

Возмущаются "уступчивости полиции"

Фанаты Шахтера атаковали болельщиков Бенфики - СМИ
Новина українською

Группа болельщиков "Бенфики", которая приехала в Украину на матч с донецким "Шахтером", стала объектом атаки.

На выходе из стадиона на фанов "Бенфики" напали ультрас украинского клуба, сообщает португальское издание A Bola.

Нападение, отмечает издание, случивлось "на фоне уступчивости харьковских силовиков".

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Один из пострадавших поехал в больницу на медосмотр и для дополнительной диагностики.

Другое увидела полиция Харьковской области. "Нарушений правопорядка не допущено", - говорится в ее пресс-релизе.

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В статье: Харьков Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) стадион Металлист
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Комментарии (1)
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Paul Dano
21.02.2020 в 14:33
С тех пор, как они убежали из дома, у них мозги повернулись.
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