Фанаты Шахтера атаковали болельщиков Бенфики - СМИ
Возмущаются "уступчивости полиции"
Группа болельщиков "Бенфики", которая приехала в Украину на матч с донецким "Шахтером", стала объектом атаки.
На выходе из стадиона на фанов "Бенфики" напали ультрас украинского клуба, сообщает португальское издание A Bola.
Нападение, отмечает издание, случивлось "на фоне уступчивости харьковских силовиков".
Один из пострадавших поехал в больницу на медосмотр и для дополнительной диагностики.
Другое увидела полиция Харьковской области. "Нарушений правопорядка не допущено", - говорится в ее пресс-релизе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Paul Dano
21.02.2020 в 14:33
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...