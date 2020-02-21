Oll.tv на месяц бесплатно продлит подписки пользователям из-за проблем с трансляциями ЛЧ и ЛЕ

Директор Oll.tv Борис Данилов сделал официально заявление по поводу проблем с работой сервиса во время трансляций матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы 18-20 февраля.

"Можно написать десятки причин вчерашнего сбоя и сотни тезисов о том, как мы готовились и что сделали во время подготовки к плей-офф Лиги чемпионов/Лиги Европы, но будут ли иметь они смысл для пользователей платного сервиса? Нет.

Можно тысячу раз извиняться и просить прощения, но станет ли от этого легче, если ты пропустил матч любимой команды? Вряд ли. Вы жаждете ответов, конкретики, ответственности. И вы имеете на это полное право.