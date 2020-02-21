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Oll.tv на месяц бесплатно продлит подписки пользователям из-за проблем с трансляциями ЛЧ и ЛЕ

Общие новости
(1 голосов)

Компания уверяет, что через месяц все проблемы будут решены

Oll.tv на месяц бесплатно продлит подписки пользователям из-за проблем с трансляциями ЛЧ и ЛЕ
Новина українською

Директор Oll.tv Борис Данилов сделал официально заявление по поводу проблем с работой сервиса во время трансляций матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы 18-20 февраля.

"Можно написать десятки причин вчерашнего сбоя и сотни тезисов о том, как мы готовились и что сделали во время подготовки к плей-офф Лиги чемпионов/Лиги Европы, но будут ли иметь они смысл для пользователей платного сервиса? Нет.

Можно тысячу раз извиняться и просить прощения, но станет ли от этого легче, если ты пропустил матч любимой команды? Вряд ли. Вы жаждете ответов, конкретики, ответственности. И вы имеете на это полное право.

  • Мы проводим служебное расследование обстоятельств системных аварий, детально рассматривая как внутренние, так и возможные внешние факторы.
  • Извне привлечены профессионалы своих отраслей, наши специалисты продолжают работать в сверхурочном режиме. Все имеющиеся технические ресурсы направлены исключительно на вопросы надежности работы сервиса.
  • Мы приостановили рекламную активность, направленную на привлечение новых пользователей. Все силы и ресурсы направлены на обеспечение качественной услуги существующим пользователям.
  • Всем пользователям автоматически начислено месяц дополнительного действия существующих подписок. Надеемся на ваш кредит доверия продолжительностью ровно месяц – не больше, не меньше", – написал Данилов.
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В статье: Oll.tv
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Комментарии (1)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
21.02.2020 в 18:47
Не верю! (с) Константин Сергеевич Станиславский.
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