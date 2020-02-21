Шахтер готов выслать в Ухань самолет за украинкой, которая отказалась эвакуироваться из-за собачки

Донецкий "Шахтер" готов выслать самолет за украинкой Настей Зинченко, которая не смогла эвакуироваться из эпицентра коронавируса из-за ее собачки, которая не имела необходимых документов.

Об этом сообщал капитан "горняков" Андрей Пятов.

– Вчера вся Украина следила не только за футболом, но и за возвращением украинцев из Китая. Чувствовалось ли это в команде?

– Да, конечно. Вчера был тяжелый день, но мы следили за новостями, за тем, как наши граждане возвращались из Китая, из центра эпидемии. Тем более они прилетели в Харьков на борту самолета SkyUp. Вы знаете, что эта авиакомпания – наш партнер, и мы благодарны руководству и пилотам за их самоотверженный поступок. Также хочу от имени всей команды поддержать тех, кто вернулся из Китая и находится сейчас в Новых Санжарах. Мы говорили с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным и решили, что готовы все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с "Бенфикой", направить на обеспечение комфортных бытовых условий для тех, кто вынужден находиться эти 14 дней карантина в Новых Санжарах.

– Слышали об истории украинки, оставшейся в Ухане из-за собаки?

– Да, после матча узнали. "Бенфике" решающий гол забил Витя Коваленко – он же из Херсона, как и эта девушка – Настя Зинченко. После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами.