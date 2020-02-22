Шовковский: С Киевгазом разобрались. Решили. Без судов и адвокатов
"Несовершенство системы в целом и влияние человеческого фактора"
Ассистент главного тренера национальной сборной Украины Александр Шовковский, в прошлом вратарь "сине-желтых" и "Динамо" рассказал, чем закончилась история с платежками от "Киевгаза".
Напомним, что Александр отключил свою квартиру от газа еще в 2016 году, однако недавно компания принесла ему платежки с долгом. Шовковский, в свою очередь, пригрозил газовщикам судом.
"Представители "Киевгаза" связались со мной и предоставили мне все выписки. А я со своей стороны предоставил им всю информацию. Мы увидели нестыковки и обговорили причины возникновения долга и как следствие недопонимания.
Если кратко – то начисления за поставку газа с момента отключения не осуществлялись.
Но вопрос долга, который сформировался до отключения газа, оказался спорным – мы рассчитывались по показаниям счетчика и долгов у нас нет, а начисления делались по норме потребления.
Разобрались. Решили.
Несовершенство системы в целом и влияние человеческого фактора.
Да, к сожалению, иногда происходят сбои в системе и это повод никогда не молчать о проблемах.
Я рад, что все удалось выяснить в процессе переговоров. Всегда приятнее решить конфликт мирно, без адвокатов и судов.
И теперь во избежание дальнейших инсинуаций и нагнетания ситуации, я удаляю предыдущий пост, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу", – написал Шовковский в Инстаграме.