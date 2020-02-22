Шовковский: С Киевгазом разобрались. Решили. Без судов и адвокатов

Ассистент главного тренера национальной сборной Украины Александр Шовковский, в прошлом вратарь "сине-желтых" и "Динамо" рассказал, чем закончилась история с платежками от "Киевгаза".

Напомним, что Александр отключил свою квартиру от газа еще в 2016 году, однако недавно компания принесла ему платежки с долгом. Шовковский, в свою очередь, пригрозил газовщикам судом.

"Представители "Киевгаза" связались со мной и предоставили мне все выписки. А я со своей стороны предоставил им всю информацию. Мы увидели нестыковки и обговорили причины возникновения долга и как следствие недопонимания.

Если кратко – то начисления за поставку газа с момента отключения не осуществлялись.

Но вопрос долга, который сформировался до отключения газа, оказался спорным – мы рассчитывались по показаниям счетчика и долгов у нас нет, а начисления делались по норме потребления.

Разобрались. Решили.

Несовершенство системы в целом и влияние человеческого фактора.

Да, к сожалению, иногда происходят сбои в системе и это повод никогда не молчать о проблемах.

Я рад, что все удалось выяснить в процессе переговоров. Всегда приятнее решить конфликт мирно, без адвокатов и судов.

И теперь во избежание дальнейших инсинуаций и нагнетания ситуации, я удаляю предыдущий пост, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу", – написал Шовковский в Инстаграме.