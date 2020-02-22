Бой для Баварии, серия Гаттузо, новички Черноморца. Главные новости за 21 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные и интересные новости за пятницу, 21 февраля

Лидер Бундеслиги забил в ворота главного аутсайдера чемпионата на 25-й минуте (Гнабри). Однако перед перерывом ошибка Нойера позволила "Падерборну" сравнять счет. Во втором тайме за дело взялся Левандовски. На 70-й минуте он вновь вывел "Баварию" вперед, однако соперник ответил точным ударом Михеля. Однако когда Роберт забил свой второй гол на 88-й, сил и мастерства у "Падерборна" для еще одного подвига не нашлось - 3:2 в пользу "Баварии".

Она пока насчитывает всего три матча, однако это явно положительная тенденция для Дженнаро Гаттузо накануне противостояния с "Барселоной" в Лиге Чемпионов. Неаполитанцы открывали 25-й тур матчем с "Брешией". Проиграли первый тайм, но после перерыва Инсинье с пенальти сравнял, а Руиз забил победный гол. Три полученные очки позволили "Наполи" подняться на шестое место, впрочем, конкуренты еще сыграют свои матчи.

В Лиге Чемпионов награду забрал норвежский бомбардир Эрлинг Холанд. Напомним, 19-летний форвард оформил дубль в противостоянии "Боруссии" с ПСЖ, что позволило дортмундцам победить 2:1. В Лиге Европы лучшим стал форвард "Вулверхэмптона" Диего Жота, оформивший хет-трик в противостоянии с "Эспаньолом". Волки в итоге победили 4:0.

Портал Transfermarkt определил десятку самых дорогих бразильских игроков в возрасте до 21-го года. На восьмом месте оказался вингер "Шахтера" Тете, которого оценили в 17 млн ​​евро. Интересно, что трое из первых четырех игроков принадлежат "Реалу" - речь о Винисиусу Жуниоре, Родриго (оба по 50 млн), и Рейниере (25 млн).

По информации журналистов, шансов, что Томаш Кадар вернется в основу "Динамо", нет никаких. Киевский клуб ищет, где пристроить венгерского защитника. При этом "Динамо" не рассматривает вариант с арендой, а стремится лишь продать Кадара, который, напомним, попал в опалу из-за конфликта с Михайличенко.

Игроком одесского клуба стал 25-летним Михаил Калугин, который является воспитанником "Металлиста", в последнее время играл в Беларуси. В карьере 23-летнего форварда Романа Яловенко были донецкие "Металлург" и "Шахтер" (дубли). 21-летний вингер Денис Янаков арендован у киевского "Динамо".