  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Палкин рассказал об отправке самолета Шахтера в Ухань - процесс лично контролирует Зеленский
В тренде

Палкин рассказал об отправке самолета Шахтера в Ухань - процесс лично контролирует Зеленский

Общие новости
(3 голосов)

Процесс подготовки лично контролирует президент Украины

Палкин рассказал об отправке самолета Шахтера в Ухань - процесс лично контролирует Зеленский
Новина українською

ФК "Шахтер" отправит клубный самолёт в охваченный короонавирусом Китай, чтобы забрать оттуда оставшихся в стране украинцев. Об это сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

Процесс подготовки к отправке самолета лично контролирует президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас идет подготовка. Хочу вам сказать, что это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс идет под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой", – сказал Палкин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Интерфакс
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...