Палкин рассказал об отправке самолета Шахтера в Ухань - процесс лично контролирует Зеленский

ФК "Шахтер" отправит клубный самолёт в охваченный короонавирусом Китай, чтобы забрать оттуда оставшихся в стране украинцев. Об это сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

Процесс подготовки к отправке самолета лично контролирует президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас идет подготовка. Хочу вам сказать, что это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс идет под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой", – сказал Палкин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".