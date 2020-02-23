Ващук: Ребров и Хацкевич предлагали меня на место помощника. Но Суркис сказал, что на меня нет бюджета

Экс-защитник "Динамо" Владислав Ващук пообщался с журналистами и рассказал, предлагали ли ему стать наставником "бело-синих".

"Нет. Это Ребров и Хацкевич предлагали Игорю Суркису, чтобы я был помощником. Но Суркис сказал, что на меня нет бюджета. Не знаю, сколько я стою.

Я получил лицензию "А". Понял, что нет смысла ждать, пока меня возьмут. Я пошел своим курсом.

Туда тренером не надо идти, туда уже только президентом надо идти. Но такого предложения не будет. Такая ситуация невозможно", – рассказал Владислав Ващук.