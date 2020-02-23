Ващук: Ребров и Хацкевич предлагали меня на место помощника. Но Суркис сказал, что на меня нет бюджета
Бывший защитник киевлян рассказал, о том, почему не работает в "Динамо"
Экс-защитник "Динамо" Владислав Ващук пообщался с журналистами и рассказал, предлагали ли ему стать наставником "бело-синих".
"Нет. Это Ребров и Хацкевич предлагали Игорю Суркису, чтобы я был помощником. Но Суркис сказал, что на меня нет бюджета. Не знаю, сколько я стою.
Я получил лицензию "А". Понял, что нет смысла ждать, пока меня возьмут. Я пошел своим курсом.
Туда тренером не надо идти, туда уже только президентом надо идти. Но такого предложения не будет. Такая ситуация невозможно", – рассказал Владислав Ващук.
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Источник:YouTube-канал "ЛЮБИТЕЛИ"
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
23.02.2020 в 17:24
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Michael-K (Івано-Франківськ)
23.02.2020 в 17:23
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