Ващук: Динамо 20 лет назад играло так, как сейчас играет Ливерпуль
Экс-динамовец сравнил игру двух легендарных коллективов
Бывший защитник киевского "Динамо" Владислав Ващук сравнил игру киевлян 20-летней давности с нынешним "Ливерпулем".
"По формуле, по которой играло "Динамо" 20 лет назад, сегодня играет "Ливерпуль". По такому принципу. По принципу, как они играли с "Реалом" в финале ЛЧ 2017/2018, они уже не играют.
Когда "Ливерпуль" приехал в Киев, Салах не играл. После этого случая у них всегда есть второй нападающий. Сейчас их атака постоянно активна", – рассказал Владислав Ващук.
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Источник:YouTube-канал "ЛЮБИТЕЛИ"
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Комментарии (5)
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Сумчанин (Сумы)
23.02.2020 в 18:20
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Nelviv`yanyn (На жаль)
23.02.2020 в 17:42
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Просто Квашин (Харьков)
23.02.2020 в 17:26
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Cannabis Sativa (Луцк)
23.02.2020 в 17:12
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Просто Квашин (Харьков)
23.02.2020 в 17:28
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-2
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