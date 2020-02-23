Ващук: Динамо 20 лет назад играло так, как сейчас играет Ливерпуль

Бывший защитник киевского "Динамо" Владислав Ващук сравнил игру киевлян 20-летней давности с нынешним "Ливерпулем".

"По формуле, по которой играло "Динамо" 20 лет назад, сегодня играет "Ливерпуль". По такому принципу. По принципу, как они играли с "Реалом" в финале ЛЧ 2017/2018, они уже не играют.

Когда "Ливерпуль" приехал в Киев, Салах не играл. После этого случая у них всегда есть второй нападающий. Сейчас их атака постоянно активна", – рассказал Владислав Ващук.