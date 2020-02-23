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Ващук: Динамо 20 лет назад играло так, как сейчас играет Ливерпуль

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(1 голосов)

Экс-динамовец сравнил игру двух легендарных коллективов

Ващук: Динамо 20 лет назад играло так, как сейчас играет Ливерпуль
Новина українською

Бывший защитник киевского "Динамо" Владислав Ващук сравнил игру киевлян 20-летней давности с нынешним "Ливерпулем".

"По формуле, по которой играло "Динамо" 20 лет назад, сегодня играет "Ливерпуль". По такому принципу. По принципу, как они играли с "Реалом" в финале ЛЧ 2017/2018, они уже не играют.

Когда "Ливерпуль" приехал в Киев, Салах не играл. После этого случая у них всегда есть второй нападающий. Сейчас их атака постоянно активна", – рассказал Владислав Ващук.

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В статье: Владислав Ващук Динамо (Киев)
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Комментарии (5)
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Сумчанин (Сумы)
23.02.2020 в 18:20
Да высохают мозги на старости лет в бывшего спартаковца
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0
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
23.02.2020 в 17:42
Динамо играет, как и играло 20 лет назад.
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+1
-2
Просто Квашин (Харьков)
23.02.2020 в 17:26
Это когда ты аферист в спартак (масква) переходил....Или когда Олега Гусева на 50.000 баксов кинул ..???
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+2
-3
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
23.02.2020 в 17:12
Так и не понял: В чём идентичность сегодняшнего Ливерпуля и Динамо 20-летней давности? В наличии у Ливера второго нападающего? Или Ващук намекает, что Клопп ставит игру в "бей-беги"?
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+2
-4
Просто Квашин (Харьков)
23.02.2020 в 17:28
Ты профан на что намекаешь...Возвращайся в Горловку конченный беженец....
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+2
-2

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