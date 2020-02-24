Дебют VAR в УПЛ, неудача Лунина и лазарет для Азара. Главные новости за 23 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 23 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеПервое применение VAR в УПЛ, вирус в Италии, потеря Реала. Главные новости за 23 февраля
Дебют системы VAR в Украинской Премьер-лиге, неудача Андрея Лунина в украинском дерби в рамках Испании и лазарет для Эдена Азара накануне важных матчей, а также другие новости футбола. Ничья "Днепра-1" и львовских "Карпат", коронавирус мешает играть итальянским командам и настоящая погоня в Англии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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