Дебют VAR в УПЛ, неудача Лунина и лазарет для Азара. Главные новости за 23 февраля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 23 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Дебют системы VAR в Украинской Премьер-лиге, неудача Андрея Лунина в украинском дерби в рамках Испании и лазарет для Эдена Азара накануне важных матчей, а также другие новости футбола. Ничья "Днепра-1" и львовских "Карпат", коронавирус мешает играть итальянским командам и настоящая погоня в Англии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.