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Ярославский: Я по-своему благодарен Шахтеру

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За матчи в Харькове

Ярославский: Я по-своему благодарен Шахтеру
Новина українською

Экс-президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о своих впечатлениях от того, что донецкий "Шахтер" проводит домашние матчи на стадионе в Харькове.

Я по-своему благодарен "Шахтеру" за матчи в Харькове на ОСК "Металлист". Потому что сохраняется инфраструктура, поле сохранено.

Помню, потратил на это поле в то время 4 миллиона евро. Такое поле - разве что на "Уэмбли". Без команды этот стадион, наверное, уже бы умер.

Ярославского спросили, за кого он болеет в дуэли 1/16 Лиги Европы - "Шахтера" с "Бенфикой".

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Я буду болеть ...понятно за кого! Я - человек суеверный, таким и остался - прогнозов на матчи не даю.

"Металлист", кстати, играл с "Бенфикой" - раз выиграли, раз проиграли. Насколько помню, там Рыкун гол забил ...Да, если столько тратишь - помнишь все прекрасно!

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В статье: Александр Ярославский Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков) Александр Рыкун стадион Металлист
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Источник:
Великий футбол

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