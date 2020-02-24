Ярославский: Я по-своему благодарен Шахтеру
За матчи в Харькове
Экс-президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о своих впечатлениях от того, что донецкий "Шахтер" проводит домашние матчи на стадионе в Харькове.
Я по-своему благодарен "Шахтеру" за матчи в Харькове на ОСК "Металлист". Потому что сохраняется инфраструктура, поле сохранено.
Помню, потратил на это поле в то время 4 миллиона евро. Такое поле - разве что на "Уэмбли". Без команды этот стадион, наверное, уже бы умер.
Ярославского спросили, за кого он болеет в дуэли 1/16 Лиги Европы - "Шахтера" с "Бенфикой".
Я буду болеть ...понятно за кого! Я - человек суеверный, таким и остался - прогнозов на матчи не даю.
"Металлист", кстати, играл с "Бенфикой" - раз выиграли, раз проиграли. Насколько помню, там Рыкун гол забил ...Да, если столько тратишь - помнишь все прекрасно!