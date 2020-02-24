Ярославский: Я по-своему благодарен Шахтеру

Экс-президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о своих впечатлениях от того, что донецкий "Шахтер" проводит домашние матчи на стадионе в Харькове.

Я по-своему благодарен "Шахтеру" за матчи в Харькове на ОСК "Металлист". Потому что сохраняется инфраструктура, поле сохранено. Помню, потратил на это поле в то время 4 миллиона евро. Такое поле - разве что на "Уэмбли". Без команды этот стадион, наверное, уже бы умер.

Ярославского спросили, за кого он болеет в дуэли 1/16 Лиги Европы - "Шахтера" с "Бенфикой".