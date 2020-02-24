Холодницкий: Срок действия "дела Павелко" продлен, кажется, до августа 2021

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, который также является и первым вице-президент УАФ, рассказал о том, как идет расследование относительно президента Ассоциации Андрея Павелко в деле по искусственным полям.

- У вас еще есть параллельно "общественная нагрузка" в Украинской ассоциации футбола. Там есть такой известный руководитель как Андрей Павелко, и в НАБУ есть дело относительно него. Что с ним сейчас, оно же долго расследуется?

– Смотрите, когда начиналось расследование этого дела, я принял все меры, чтобы избежать потенциального и реального конфликта интересов. Единственное, что я знаю, что в этом деле по искусственным футбольным полям уже продлен срок следствия до августа 2021 года, кажется.

- Оно такое сложное оказалось?

- Я не знаю, что там происходит. Учитывая возможный конфликт интересов еще генеральный прокурор Луценко определил группу прокуроров без моего участия.

Я принял и сам меры для этого – издал приказ, которым запретил прокурорам сообщать мне о состоянии расследования до принятия окончательного решения по делу.

Скажу откровенно, у меня был разговор с Павелко, когда все начиналось. Андрей уверенно заявляет, что там ничего нет. Поэтому давайте дождемся решения следствия. Хотя у меня позиция простая: если есть какие-то преступления, то нужно отвечать.

По Ассоциации футбола я вижу, что как не крути, но мы с первого места вышли на Евро-2020. В первую очередь это заслуга тренера и сборной, но и Ассоциация создала надлежащие условия для того, чтобы футболисты были обеспечены всем, чем надо и не надо. Не надо это замалчивать.

Изменения за эти три года по футболу в Украине я вижу. Вижу сколько мы тех мячей раздали детям, нет такого, что у руководства Федерации забиты кладовые мячами.

Все деньги, получаемые от УЕФА, насколько я вижу по отчетам, использованы по назначению. В Ассоциации футбола финансовый контроль осуществляет международная аудиторская компания с мировым именем, абсолютно беспристрастная, они не будут рисковать своей репутацией.

Вижу изменения, я вижу, что футбол реально хочет изменений, пусть это кому-то не нравится, но он развивается.