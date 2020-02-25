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Контракт Беседина, неудача Лунина и миллион от УАФ на VAR. Главные новости за 24 февраля. Аудио

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Контракт Беседина, неудача Лунина и миллион от УАФ на VAR. Главные новости за 24 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 24 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеВера Динамо в Беседина, победа Ливерпуля и поражение Айнтрахта. Главные новости за 24 февраля

Новый контракт нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина, серия из неудач для украинского голкипера "Овьедо" Андрея Лунина и миллион от УАФ на обучение работе с VAR, а также другие новости футбола. Сенсация от "Униона" в Бундеслиге, неожиданные потуги "Ливерпуля" в АПЛ и перенос матча Лиги Европы из-за коронавируса. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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В статье: Интер (Милан) Ливерпуль Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Лудогорец (Разград) Артем Беседин Унион (Берлин) главные новости Андрей Лунин Вест Хэм Юнайтед (Лондон) VAR УАФ
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