Санкции для Беседина, дата камбэка Ярмоленко и коронавирус. Главные новости за 25 февраля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 25 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Санкции для форварда киевского "Динамо" Артема Беседина из-за допинга, дата возвращения Андрея Ярмоленко на поле и суета от УЕФА по причине коронавируса, а также другие новости футбола. "Бавария" одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов, "Наполи" оставляет шансы на ответную встречу с "Барселоной", а в УПЛ определили пары на втором этапе чемпионата. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.