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Санкции для Беседина, дата камбэка Ярмоленко и коронавирус. Главные новости за 25 февраля. Аудио

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Санкции для Беседина, дата камбэка Ярмоленко и коронавирус. Главные новости за 25 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 25 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеНаказание Беседина, разгром от Баварии, ничья Барселоны. Главные новости за 25 февраля

Санкции для форварда киевского "Динамо" Артема Беседина из-за допинга, дата возвращения Андрея Ярмоленко на поле и суета от УЕФА по причине коронавируса, а также другие новости футбола. "Бавария" одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов, "Наполи" оставляет шансы на ответную встречу с "Барселоной", а в УПЛ определили пары на втором этапе чемпионата. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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В статье: Андрей Ярмоленко Бавария (Мюнхен) УЕФА Бенфика (Лиссабон) Барселона Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) УПЛ Наполи (Неаполь) Артем Беседин главные новости Вест Хэм Юнайтед (Лондон) коронавирус
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