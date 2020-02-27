Победа Гвардиолы в Мадриде, осечка Ювентуса, потеря Баварии. Главные новости за 26 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 26 февраля

Первый тайм главного противостояния 1/8 финала Лиги Чемпионов - между "Реалом" и "Манчестер Сити" - завершился без забитых голов. А вот после перерыва Иско открыл счет, Жезуз на 78-й сравнял, а де Брюйне на 83-й принес горожанам победу, реализовав пенальти. "Реал" к тому же доигрывал матч в меньшинстве - Рамос получил красную карточку и не сыграет в Англии. Есть потеря и в "Манчестер Сити" - очередную желтую поймал Менди, поэтому у Зинченко появился шанс сыграть на левом фланге обороны в ответном матче.

Во второй паре безоговорочным фаворитом был туринский гранд. Однако на этот раз Старая Сеньора имела большие проблемы с меткостью - из 15-ти ударов в сторону ворот только один пришелся в рамку. У "Лиона" было не лучше, но ткачи свой шанс реализовали - в середине первого тайма отличился Тусар. Ответные матчи в этих двух парах запланировано на 17 марта.

В среду был сыгран один матч второго еврокубка - португальская "Брага" принимала "Рейнджерс". В первом матче "Брага" владела существенным преимуществом, выигрывала 0:2, но в итоге уступила 2:3. На этот раз "Рейнджерс", который тренирует Стивен Джеррард, снова был сильнее - Райан Кент забил с передачи сына Георге Хаджи Яниса.

В пятницу поединком "Днепр-1" - "Динамо" стартует 20-й тур Украинской Премьер-лиги. Киевский клуб позволил сопернику задействовать арендованного Владислава Супрягу, но при этом запретил участвовать в матче другому игроку - Сергею Булецеа. Добавим, что Супряга начал вторую часть с гола в ворота "Карпат", к тому же он был лучшим бомбардиром своей команды на сборах.

Победный матч против "Челси" во вторник имел для "Баварии" также и негативные последствия. Травму колена получил Роберт Левандовски. Как сообщили в клубе, на восстановление польском бомбардиру понадобится четыре недели. Стоит добавить, что Левандовски в текущем сезоне забил 39 голов во всех соревнованиях.

Английский клуб подал официальную апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на запрет по поводу участия в европейских клубных турнирах в течение двух лет, о котором недавно объявила УЕФА. Пока нет информации, когда именно вынесут решение суда. Состав рабочей группы и дата слушания тоже неизвестны.