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Выход Супряги против Динамо и успехи Манчестер Сити. Главные новости за 26 февраля. Аудио

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Выход Супряги против Динамо и успехи Манчестер Сити. Главные новости за 26 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 26 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеПобеда Гвардиолы в Мадриде, осечка Ювентуса, потеря Баварии. Главные новости за 26 февраля

Выход Владислава Супряги в матче против киевского "Динамо" и успехи "Манчестер Сити" – как на поле в ЛЧ, так и положенное начало в юридической области по поводу бана, а также другие новости футбола. "Лион" удивляет "Ювентус", первый участник 1/8 финала Лиги Европы и потеря для мюнхенской "Баварии". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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В статье: Роберт Левандовски Ювентус (Турин) Рейнджерс (Глазго) CAS Динамо (Киев) Реал (Мадрид) Манчестер Сити Брага главные новости СК Днепр-1 Владислав Супряга Сергей Булеца Олимпик (Лион)
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