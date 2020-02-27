Выход Супряги против Динамо и успехи Манчестер Сити. Главные новости за 26 февраля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 26 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Выход Владислава Супряги в матче против киевского "Динамо" и успехи "Манчестер Сити" – как на поле в ЛЧ, так и положенное начало в юридической области по поводу бана, а также другие новости футбола. "Лион" удивляет "Ювентус", первый участник 1/8 финала Лиги Европы и потеря для мюнхенской "Баварии". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.