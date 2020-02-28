Шахтер в 1/8 ЛЕ, исключение Кадара из заявки и новичок Карпат. Главные новости за 27 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 27 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Донецкий "Шахтер" проходит "Бенфику" и теперь сыграет в 1/8 Лиги Европы, исключение Тамаша Кадара из заявки киевского "Динамо", новичок львовских "Карпат", а также другие новости футбола. "Арсенал" сенсационно проигрывает дома "Олимпиакосу", матч "Ювентус" – "Интер" за закрытыми дверями и решение вопросов по поводу трансферного бана "Александрии". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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