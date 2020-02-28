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Бенфика – Шахтер, рецензия на фильм о Динамо и допинг Беседина. ТаТоТаке №132

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Бенфика – Шахтер, рецензия на фильм о Динамо и допинг Беседина. ТаТоТаке №132
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"Шахтер" с таким скрипом прошел в 1/8 финала Лиги Европы, что Михаил Спиваковский и Сергей Болотников больше критикуют команду, чем восторгаются ее подвигом.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владислав Гельзин Артем Беседин Висенте Гомес Маркос Антонио Луиш Каштру Сергей Болотников Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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