Бенфика – Шахтер, рецензия на фильм о Динамо и допинг Беседина. ТаТоТаке №132
Говорят, просидели до 2 ночи, чтобы записать это видео
"Шахтер" с таким скрипом прошел в 1/8 финала Лиги Европы, что Михаил Спиваковский и Сергей Болотников больше критикуют команду, чем восторгаются ее подвигом.
- Почему у "Шахтера" такие проблемы с пресингом
- Лидеры "Шахтера" провели ужасный матч
- Первый гол привез Маркос Антонио, но он же сделал гол "Шахтера"
- Второй гол "Бенфики" – вина Каштру
- Но третий гол "Бенфики" самом деле помог "Шахтеру"
- Португальцы снова сливались?
- Возможные соперники "Шахтера" - прикидываем его шансы
- Беседин не виноват в допинге
- Кто будет третьим форвардом сборной Украины на Евро-2020
- Оцениваем революционный фильм "Неизвестное Динамо"
- Висенте Гомес зимой пытался покинуть "Олимпик"
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Источник:ТаТоТаке
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