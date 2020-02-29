Соперник Шахтера в ЛЕ, трансфер Кадара, фиаско Динамо. Главные новости от 28 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 28 февраля

В пятницу состоялась жеребьевка следующего этапа второго по рангу еврокубка. Горняки сыграют с "Вольфсбургом", который на групповом этапе был сильнее "Александрии". Наиболее звездным противостоянием будут встречи "Ромы" и "Севильи", "Интер" сыграет с "Хетафе", а МЮ будет противостоять ЛАСК. Также отметим, что "Айнтрахт" защитил свое превосходство над "Зальцбургом" - в перенесенном матче была зафиксирована ничья 2:2. В 1/8 финала франкфуртцы встретятся с "Базелем". Матчи запланированы на 12 и 19 марта.

Венгерский защитник подписал контракт с клубом из Китая "Шаньдун Лунэн". Стороны не разглашают условий трансфера, однако по данным СМИ, "Динамо" выручило за Тамаша три миллиона евро. Кадар, напомним, попал в опалу из-за конфликта во время сборов с Алексеем Михайличенко. В "Динамо" он выступал с 2017-го года, за это время сыграл почти сотню матчей.

И сразу же сенсация - "Динамо" уступило "Днепру-1". Уже на шестой минуте арбитр Екатерина Монзуль с помощью VAR удалила Виталия Буяльского за опасную игру. Видеоасистент также подсказал рефери назначить пенальти в ворота днепрян перед перерывом, 11-метровый реализовал Вербич. Однако во втором тайме на поле появился арендованный у "Динамо" Владислав Супряга - форвард за 20 минут оформил хет-трик, чем принес победу "Днепру-1". Команда Михайленко сравнялась с "Мариуполем" по очкам и сократила отставание от "Колоса" до одного бала, киевляне рискуют потерять второе место.

Более того, в матче 28-го тура команда Брендана Роджераса уступила главному аутсайдеру лиги "Норвичу". Судьбу встречи решил единственный гол в середине второго тайма от Джамала Льюиса. "Лестер" за счет полученного ранее преимущества все еще уверенно держится на третьем месте, но если так пойдет дальше, "Челси" или МЮ могут догнать. О борьбе с "Сити" за серебро пока речь не идет. "Норвичу" нужно еще четыре балла, что покинуть опасную зону.

Реал Сосьедад поднялся на третье место

Сан-себастьянцы играли с "Вальядолидом" и победили благодаря единственному забитому мячу от Янузая. Это позволило баскам сравниться по набранным очкам с "Атлетико" и "Севильей" - у всех по 43, но "Реал" выше по дополнительным показателям. Конкуренты свои матчи сыграют в воскресенье.