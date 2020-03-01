Разгром от Десны, поражение Ливерпуля, скандал в Германии. Главные новости за 29 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 29 февраля

В центральном матче дня в УПЛ черниговская команда принимала азовцев и легко одержала крупную победу. В первом тайме дублем отметился Андрей Тотовицкий, после перерыва Александр Филиппов сделал счет 3:0, реализовав пенальти, а напоследок Владислав Калитвинцев забил четвертый гол. "Десна" таким образом вплотную приблизилась к "Заре", которая пока идет третьей.

Во втором туре подряд команда Владимира Шарана не смогла победить. Если в игре с "Колосом" было поражение, то на этот раз хотя бы ничья. "Александрия" открыла счет в первом тайме, отличился новичок Богдан Мишенко, получила численное преимущество в начале второго, но пропустила от Альваро под конец игры. От третьего места команда Шарана отстает уже на пять баллов (может быть и больше, если "Заря" одолеет "Олимпик").

Наконец в последнем поединке дня в УПЛ "Колос" принимал "Карпаты". Подопечные Костышина уверенно выиграли первый тайм - голами отметились Ильин и Петров. Но во втором отдали инициативу львовянам, те смогли сократить отставание благодаря голу Козака, но не более. 2:1 - "Колос" закрепился на шестом месте, оторвавшись от "Мариуполя" на четыре балла.

Таки это произошло. Юргену Клоппу не удастся повторить достижение Арсена Венгера - пройти весь чемпионат без поражений. Да еще как уступил "Ливерпуль" - "Уотфорд" забил три сухих мяча. Все три - во втором тайме. Сначала Исмаила Сарр отметился дублем, третий забил Дини. Таким образом, у "Ливерпуля" прервалась победная серия из 18 матчей и серия без поражений, которая насчитывала 44 игры. Среди других результатов в АПЛ отмечаем ничью "Челси" с "Борнмутом" - 2:2, а также победу "Вест Хэма" над "Саутгемптоном" 3:1, молотобойцы победили впервые за восемь матчей.

Мюнхенский клуб легко громил "Хоффенхайм" - на 33-й минуте счет стал 4: 0, в начале второго тайма красные добавили еще два. А потом фанаты "Баварии" вывесили оскорбительный баннер в адрес президента "Хоффенхайма" Дитмара Хоппа. Дело в том, что в Германии очень не любят "крестьян" и "Лейпциг", считая тех выскочками из-за больших инвестиции их владельцев. В ответ последние 15 минут футболисты двух команд простояли в центре поля, передавая друг другу мяч и ведя беседы. Добавим, что две "Боруссии" также выиграли - Дортмунд у "Фрайбурга" 1:0 (Холанд не забил), а Менхенгладбах у "Аугсбурга" 3:2, "Шальке" был разбит "Кельном" 3:0.

"Лацио" на своем поле одолел "Болонью" со счетом 2:0 и возглавил турнирную таблицы. У римлян на одну игру больше, чем у "Ювентуса" и "Интера", однако их матч, который должен был быть сыгран в воскресенье, состоится в лучшем случае в мае - Серия А перенесла игру, а также еще четыре поединка на 13 мая из-за вспышки коронавируса. Между тем "Наполи" одержал третью победу подряд - на этот раз над "Торино" и поднялся уже на шестую строчку.