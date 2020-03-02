Поражение Шахтера, трофей Зинченко, победа Реала в Эль Класико. Главные новости за 1 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 1 марта

Впечатляющая беспроигрышная серия горняков, которая насчитывала 48 матчей, прервалась. Главную сенсацию тура создала "Ворскла". Луиш Каштру выставил в Полтаве полурезервный состав, чем полтавчан и воспользовались. В первом тайме счет открыл Руслан Степанюк - "Шахтер", несмотря на то, что доигрывал поединок в большинстве, ответить не смог. 1:0 в пользу "Ворсклы", которая отдаляется от зоны вылета.

Луганчане принимали на своем поле "Олимпик". Первый тайм обошелся без забитых мячей, а после перерыва хозяева смогли пробить Крынского - отличился Кабаев. "Олимпик" создал немало проблем обороне фаворита, только в компенсированное арбитром время было два момента, когда мяч мог оказаться в воротах Махарадзе. Однако Заури выстоял, а "Заря" одержала минимальную победу, которая позволила ей обойти в турнирной таблице "Динамо" (Киев).

"Манчестер Сити" третий год подряд завоевал Кубок английской лиги. На этот раз в финале была обыграна "Астон Вилла". Агуэро забил первый мяч, Гюндоган удвоил преимущество, но перед перерывом Самата один гол отыграл. Во втором тайме горожане удержали преимущество и получили второй трофей в сезоне (первый - Суперкубок). Александр Зинченко вышел в основе и отыграл весь матч, для него это уже седьмой трофей в футболке "Манчестер Сити".

В чемпионате Италии состоялось украинское дерби - "Лечче" Шахова принимал "Аталанту" Малиновского. Правда, оба полузащитники вышли на замену во втором тайме. Евгений на ход событий повлиять не смог, а Руслан поставил точку в избиении, забив седьмой гол своей команды. "Аталанта" победила 7:2, хет-триком отметился Дуван Сапата. Еще в одном матче дня в Серии А "Рома" обыграла "Кальяри" 4:3. Героем встречи стал Никола Калинич, который оформил дубль и ассистировал Клюйверту, еще один гол у римлян забил Мхитарян.

Украинский голкипер не дал забить "Тенерифе", который, правда, особенно в ворота то и не попадал. Зато "Овьедо" забил - перед финальным свистком пенальти реализовал Родри. Для команды Лунина - это первая победа за четыре матча. "Овьедо" сейчас находится в зоне вылета, отставая от спасительного 18-го места на два очка. Василий Кравец помог "Луго" сыграть вничью 0:0 с "Депортиво", команда украинского защитника тоже в зоне вылета.

"Барселона" смогла навязать борьбу лишь в первом тайме, до перерыва у каталонцев было больше опасных моментов, однако воплотить хотя бы один в гол им не удалось. А вот после перерыва "Реал" взял игру под свой контроль и в конце концов достиг цели на 71-й минуте, когда счет открыл Винисиус. Уже перед финальным свистком Диаз закрепил преимущество "Реала" - 2:0, сливочные обошли каталонцев в турнирной таблице и снова первые.

Команда Сульшера приехала в гости к "Эвертону" и пропустил уже на третьей минуте после того, как Де Хеа попал в Калверт-Льюина. Однако еще до перерыва Бруну Фернандеш забил в ответ, так матч и завершился ничьей 1:1. Как следствие, МЮ по очкам догнал "Вулверхэмптон", который обыграл "Тоттенхэм" 3:2. При этом волки дважды отыгрывались, а потом забили победный гол.