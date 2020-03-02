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Игорь Беланов. Шаровая молния Динамо с Золотым мячом. ВИДЕО

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Новое видео на канале UA-Футбол!

Игорь Беланов. Шаровая молния Динамо с Золотым мячом. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Игорь Беланов, пожалуй, один из наименее ярких обладателей Золотого мяча с украинскими корнями. Персоны Олега Блохина и Андрея Шевченко более раскрученны, да и в целом разговоры о целесообразности вручения ему главной индивидуальной награды в футболе продолжаются до сих пор. Впрочем, на весь негатив, который кружится вокруг футболиста, хватает и позитивных моментов, включая его скорость и мощный удар.

Канал UA-Футбол представляет новое видео исторического цикла о легендах украинского футбола биографией Игоря Беланова: яркого нападающего, который поиграл в советском и украинском чемпионатах, добирался до финала Чемпионата Европы и попробовал себя в роли владельца одного из швейцарских клубов.

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В статье: Игорь Беланов Динамо (Киев) сборная СССР канал UA-Футбол
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