Успех Кравца, отъезд Ибры из Милана и Мартинес в Барсе? Главные новости за 2 марта. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 2 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
УЕФА утвердила места проведения финалов клубных турниров, украинский легионер "Кайсериспора" Артем Кравец помог забить гол, а также другие новости футбола. Лондонский "Арсенал" в ¼ финала Кубка Англии, громкий потенциальный обмен между "Интером" и "Барселоной", переход Ибрагимовича из-за Мальдини, а также операция Азара в США. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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