  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Успех Кравца, отъезд Ибры из Милана и Мартинес в Барсе? Главные новости за 2 марта. Аудио
В тренде

Успех Кравца, отъезд Ибры из Милана и Мартинес в Барсе? Главные новости за 2 марта. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Доставайте наушники и слушайте новости по пути на работу или учебу

Успех Кравца, отъезд Ибры из Милана и Мартинес в Барсе? Главные новости за 2 марта. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 2 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеФинал ЛЕ в Будапеште, удача Кравца и победа Арсенала. Главные новости за 2 марта

УЕФА утвердила места проведения финалов клубных турниров, украинский легионер "Кайсериспора" Артем Кравец помог забить гол, а также другие новости футбола. Лондонский "Арсенал" в ¼ финала Кубка Англии, громкий потенциальный обмен между "Интером" и "Барселоной", переход Ибрагимовича из-за Мальдини, а также операция Азара в США. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Кравец Златан Ибрагимович Эден Азар Арсенал (Лондон) Лига Европы Барселона Милан Джанлуиджи Доннарумма главные новости Лаутаро Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...