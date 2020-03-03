Павелко в Амстердаме участвует в 44 Конгрессе УЕФА

В Амстердаме начал работу 44-й Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

В нем, в частности принимает участие президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко.

Представитель Украины работает в президиуме конгресса.

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Среди вопросов повестки дня - отчет президента УЕФА, утверждение годового финансового отчета, принятие бюджета на финансовый год сезона 2020/2021, обновления комитетов УЕФА, внесение поправок в устав организации, выборы в Исполком УЕФА и представителя в Совет ФИФА, ратификация состава органов правосудия УЕФА .