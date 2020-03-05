Травма Де Пены, пустые трибуны в Серии А и Кубки стран. Главные новости за 4 марта. Аудио
Доставайте наушники и слушайте новости по пути на работу или учебу
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 4 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеВ УПЛ без сюрпризов, кубковые матчи в Англии, Испании и Германии. Главные новости от 4 марта
21-й тур Украинской Премьер-лиги не принес неожиданностей, уругвайский легионер "Динамо" Карлос Де Пена получил травму, а также другие новости футбола. Все матчи Серии А до апреля будут проходить при пустых трибунах, в Кубке Англии определились еще три четвертьфиналиста, а также результаты кубковых соревнований в Испании и Германии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...