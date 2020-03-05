Председатель госагентства спорта: Пока ограничения из-за коронавируса не планируются
Власти мониторят ситуацию
Председатель государственного агентства спорта Сергей Левчук прокомментировал возможный запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с распространением коронавируса.
"Сейчас ситуация мониторится. Пока ограничения не планируются", – сказал Левчук.
Напомним, что ранее заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о том, что в стране могут отменить все массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса.
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Источник:Трибуна
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