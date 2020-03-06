Расширение УПЛ до 16 команд, подробности дела Беседина. Главные новости за 5 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 5 марта

Вчера в Киеве состоялось очередное заседание Исполкома УАФ на котором было принято ряд важных решений. В частности, было утверждено возвращение к формату УПЛ с участием 16 клубов с сезона 2021/2022. Также УАФ планирует покрыть технологией VAR все матчи чемпионата Украины и обязать все клубы УПЛ создать женские команды.

Координатор допинг-контроля УАФ рассказал о нарушении антидопинговых правил форвардом “Динамо” Артемом Бесединым. Как сообщается в материалах дела, препарат попал в организм футболиста случайно – была перепутана таблетка. Вместо лекарства от головной боли клубный доктор вручил Беседину запрещенный фонтурацетам. По версии форварда “Динамо”, у врача в одном и том же кармане были таблетки кетанова и фонтурацетама, а он просто перепутал блистеры.

21-летний нападающий киевского “Динамо” Назарий Русин продлил контракт с клубом до февраля 2025 года. "Хочу поблагодарить, в первую очередь, Богу за то, что он дал мне шанс остаться в киевском "Динамо" и продлить контракт на пять лет с такой большой командой”, – поделился своими эмоциями Русин.

Исходя из решений властей Испании и Италии, УЕФА сообщил о том, что матч 1/8 Лиги чемпионов “Валенсия” – “Аталанта” и поединок 1/8 Лиги Европы “Интер” – “Хетафе” состоятся без зрителей. Матчи запланированы на 10 и 12 марта.

"Сампдория" договорилась с “Шахтером” по поводу трансфера вингера Александра Зубкова, который нынешний сезон проводит в аренде в "Ференцвароше". Как информирует ansa.it, сумма трансфера составит четыре с половиной миллионов евро.

“Манчестер Юнайтед” стал последним четвертьфиналистом Кубка Англии. Вчера МЮ разгромил на выезде “Дерби Каунти” 3:0. Дубль сделал Игало, еще один мяч на счету Шоу. В 1/4 “Манчестер Юнайтед” сыграет с “Норвичем”. Определились и финалисты кубков Испании и Франции. “Атлетик” Бильбао по сумме двух матчей прошел “Гранаду” и встретится в финале с “Реал Сосьедадом”, а “Сент-Этьен” выиграл у “Ренна” и постарается взять трофей в матче с “Пари Сен-Жермен”.