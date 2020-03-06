Контракт для Русина и подробности истории Беседина. Главные новости за 5 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 5 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

16 команд в Украинской Премьер-лиге, форвард Назарий Русин продлил контракт с киевским "Динамо", как именно Артем Беседин принял запрещенный препарат, а также другие новости футбола. Поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы без зрителей, переход хавбека "Шахтера" Александра Зубкова в "Сампдорию" и результаты кубковых соревнований стран. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.