Состав Шевченко на Францию, изменения в фиксации офсайда. Главные новости за 6 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 6 марта

Главный тренер национальной сборной Украины огласил список игроков, которых вызвали на товарищеские поединки в конце марта. В него вошло 24 футболиста, среди которых девять горняков, пять динамовцев, один представитель "Александрии", а остальные - легионеры. Есть и новичок - хавбек "Ференцвароша" Игорь Харатин, травмированного Яремчука и дисквалифицированного Беседина заменил Артем Кравец. Также Шевченко определил резервный список, в который вошли семь игроков, в том числе Супряга из "Днепра-1" и Зубков из "Ференцвароша".

Хавбек "Динамо", напомним, получил прямую красную в матче с "Днепром-1", поэтому мог получить большее наказания, чем один матч дисквалификации. Впрочем, КДК решил, что умысла травмировать соперника в действиях Виталия не было, поэтому наказывать строже его нет смысла. Таким образом Буяльский сможет сыграть против "Александрии" в субботу. Впрочем, у "Динамо" есть другая существенная потеря - на игру не поехал Виктор Цыганков, причины отсутствия лидера в составе неизвестны.

Александр Чеферин заявил, что фиксация положения вне игры по одному сантиметру - это неправильно, поэтому в следующем сезоне на матчах Лиги Чемпионов и Лиги Европы линии во время просмотра VAR будут рисовать более толстыми. Не исключено, что нововведение заработает уже на Евро-2020.

Французская Лига 1 анонсировала, что поединок ПСЖ - "Страсбур" будет сыгран позже. Новая дата пока неизвестна. Стоит заметить, что на следующей неделе парижане примут "Боруссию" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. Ранее в Италии было решено, что поединки Серии А будут проходить без зрителей из-за опасности распространения вируса. В АПЛ отказались от рукопожатий перед игрой, а один из ассистентов тренера "Аякса" Кристиан Поульсен попал на карантин из общения с больным.

Похоже, летом снова нас ждет сага о возвращении бразильца в Каталонию. На этот раз испанские СМИ пишут, что в "Барселоне" придумали новую схему для перехода Нея. Теперь для трансфера хотят использовать Филиппе Коутиньо. Но для этого нужно, чтобы "Бавария" не захотела выкупать контракт хавбека за 120 млн евро, прописанных в арендной сделке. Отмечается, что боссы немецкого гранда еще не решили, оставлять ли Филиппе в клубе.