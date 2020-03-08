Второе место Динамо, характер Ливерпуля, скромная Барселона. Главные новости за 7 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, восьмое марта

В одном из центральных матчей тура значительно больше внимания уделялось судейству, а не собственно игре. Екатерина Монзуль с помощью VAR удалила по игроку в составах обеих команд - Гуцуляка и Лунева. Сам поединок завершился минимальной победой "Десны", решающий гол забил Александр Филиппов.

Осечкой конкурента сразу же воспользовались киевский клуб, который приехал в гости к "Александрии". Перед перерывом счет открыл Артем Шабанов. В начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Довгого, а затем Буяльский удвоил преимущество бело-синих. Правда, "Александрия" мгновенно забила в ответ - Гречишкин реализовал пенальти. Впрочем, играя в меньшинстве, команда Шарана не нашла в себе сил на еще один гол, тогда как "Динамо" забило третий раз - Миколенко установил окончательный счет 1:3.

Несмотря на то, что до сих пор не известно, кто займет шестое место, уже можно анализировать календарь соревнований на втором этапе УПЛ. Поскольку "Динамо" после 22-х туров финишировало вторым, матч с "Шахтером" состоится в 24-м туре, горняки же начнут вторую часть чемпионата матчем с "Зарей", а киевляне с "Десной". Последнее Классическое в сезоне будет сыграно в 29-м туре, ориентировочная дата - 25 апреля.

Еще в одном матче дня полтавчане встречались с донецким "Олимпиком". Зрители не стали свидетелями яркой игры, особенно в исполнении хозяев. Подопечные Максимова крайне мало били по воротам, однако это не помешало им в итоге победить - во втором тайме Кулач реализовал пенальти. Как следствие, "Ворскла" обошла и "Олимпик", и "Львов", правда, последний может еще улучшить турнирное положение, если в воскресенье выиграет дерби с "Карпатами".

Основной форвард бельгийского "Гента" и сборной Украины должен вернуться к тренировкам в начале марта. Андрей Шевченко даже включил Романа в резервный список игроков на товарищеские матчи с Польшей и Францией. Однако по данным бельгийских СМИ, пока трудно сказать, когда Яремчук снова сможет играть. Сейчас 24-летний игрок проходит реабилитацию в Белграде после операции "на ахилле".

Андрей Лунин помог "Овьедо" одержать вторую победу подряд - на этот раз команда украинца одолела "Эстрамадуру" со счетом 2:1. Роман Зозуля сыграл 70 минут за "Альбасете" против одного из претендентов на повышение в классе - "Жироны", голом не отличилась, но его команда не проиграла - ничья 1:1. С аналогичным счетом завершился поединок "Луго" Василия Кравца с лидером первенства "Кадизом", защитник провел на поле все 90 минут. Интересно, что все три команды украинцев борются за выживание - "Луго" уже в зоне вылета, "Овьедо" и "Альбасете" оторвались на одно очко.

Мерсисайдцам пришлось проявить характер в игре с "Борнмутом" - соперник открыл счет уже на 9-й минуте. Однако еще до перерыва Салах и Мане вывели красных вперед. Матч в итоге так и завершился - 2:1 в пользу "Ливерпуля", который уверенно шагает к чемпионству. "Арсенал" одержал третью победу подряд - "Вест Хэм" был обыгран благодаря голу Ляказетта. Канониры приблизились на расстояние одного очка к "Тоттенхэму", который сыграл вничью с "Бернли". От зоны Лиги Чемпионов команда Артеты отстает на пять очков.

В центральном матче дня в Ла Лиге зрители увидели лишь один гол - Лионель Месси реализовал пенальти на 80-й минуте. Это позволило "Барселоне" обойти "Реал", правда, сливочные свой матч сыграют в воскресенье. Между тем "Атлетико" и "Севилья" сыграли 2:2, а "Хетафе" разошелся миром с "Сельтой". "Севилья" на третьем месте, "Хетафе" - четвертый, "Атлетико" - пятый.

Быки не смогли обыграть соперника "Шахтера" в Лиге Европы - "Вольфсбург", матч завершился без голов. Это стоило им второго места, ведь "Боруссия" из Дортмунда обыграла "Боруссию" из Менхенгладбаха - 1:2. В составе желто-черных отличились Торган Азар и Джейдон Санчо, Холланд ассистировал в первом голе. На четвертое место поднялся "Байер", который разбил "Айнтрахт" 4:0.