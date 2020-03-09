Провал Мариуполя, неудачи Гвардиолы и Зидана, победа Ювентуса. Главные новости за 8 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 8 марта

В УПЛ завершилась первая часть чемпионата. В последний игровой день определялось, кто станет шестым в высшей шестерке. Претендентов было два - "Колос" и "Мариуполь". Коваливцы принимали "Шахтер" и дали бой горнякам - проигрывая 1:3, они сумели сравнять счет, но все же уступили 3:4. Впрочем, "Мариуполь" подарком не воспользовался - азовцы развалились в игре против "Днепра-1". Уже первый тайм они доигрывали вдевятером, а во втором потеряли еще и третьего игрока (Яворский, Чоботенко, Игнатенко). Хозяева смогли забить трижды. Поэтому "Колос" остался на шестом месте, опередив "Мариуполь" на одно очко. Еще в одном матче дня "Карпаты" и "Львов" сыграли вничью 0:0.

В Англии состоялось манчестерском дерби. На 30-й минуте Мартиал открыл счет, Сити активно пытался выровнять положение, но не смог пробить Де Хеа и еще и пропустил на 90+6-й от МакТомминея. 2:0 - МЮ выиграл второе дерби за сезон в рамках чемпионата. Добавим, что Александр Зинченко сыграл 77 минут. Еще в одном матче дня "Челси" разгромил "Эвертон" 4:0 и вплотную приблизился к "Лестеру", идущему третьим.

В субботу "Барселона" обошла "Реал", победив Сосьедад. Однако в воскресенье сливочные могли вернуться на вершину, если бы одолели "Бетис". Команда Зидана в итоге проиграла. На гол Сиднея в первом тайме Бензема ответил реализованным пенальти. Однако на 82-й минуте Тельо забил для "Бетиса" победный гол. Разница между первым и вторым местом в Ла Лиге составляет два очка.

В Италии все же возобновился чемпионат, несмотря на коронавирус. В центральном матче дня "Ювентус" принимал "Интер". Основные события развернулись во втором тайме. Сначала Ремзи открыл счет с паса Роналду, затем Дибала удвоил преимущество туринцев с паса Рэмзи. Матч в итоге так и завершился - 2:0 в пользу "Ювентуса", который вышел на первое место, обойдя "Лацио" на один балл. "Интер" от лидера уже отстает на девять очков, но имеет на игру меньше. Также отмечаем поражение "Милана" от "Дженоа" 1:2, несмотря на гол Ибрагимовича.

"Бавария" закрывала 25-й тур Бундеслиги матчем против "Аугсбурга". При отсутствии Левандовски роль лидера атаки взял на себя Мюллер. Именно он фактически забил победный гол, хотя уже в компенсированное арбитром время Горецка сделал преимущество мюнхенцев более убедительным. Поэтому "Бавария" по итогам тура даже увеличила свое преимущество над преследователями - теперь ее отрыв от второго места (которое занимает "Боруссия") составляет четыре очка.