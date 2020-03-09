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В УАФ проинформировали о решении по футбольных матчах и коронавирусе

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Состоялось заседание госагентства по вопросам спорта и Минздрава

В УАФ проинформировали о решении по футбольных матчах и коронавирусе
Новина українською

Председатель спортивно-медицинского корпуса УАФ Вячеслав Попов ответил на вопрос о том, будут ли в Украине отменять футбольные соревнования (чемпионат в разных лигах, Кубок) через коронавирус.

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Что касается массовых мероприятий, то Минспорта и Минздрав на прошлой неделе провели совещание.

По его итогам было решено не запрещать проводить эти мероприятия в нашей стране.

Напомним, что в Украине пока официально зафиксирован один случай заболевания коронавирусом COVID-19.

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В статье: УАФ коронавирус Вячеслав Попов
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Источник:
Великий футбол

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