В УАФ проинформировали о решении по футбольных матчах и коронавирусе

Председатель спортивно-медицинского корпуса УАФ Вячеслав Попов ответил на вопрос о том, будут ли в Украине отменять футбольные соревнования (чемпионат в разных лигах, Кубок) через коронавирус.

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Что касается массовых мероприятий, то Минспорта и Минздрав на прошлой неделе провели совещание. По его итогам было решено не запрещать проводить эти мероприятия в нашей стране.

Напомним, что в Украине пока официально зафиксирован один случай заболевания коронавирусом COVID-19.