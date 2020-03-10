Травма Степаненко, "эпидемия" матчей без зрителей и Италия без футбола. Главные новости от 9 марта

UA-Футбол собрал для Вас все главные новости за понедельник, 9 марта

Степаненко в ожидании хирургической операции

Шокирующая новость пришла из лагеря "Шахтера": у хавбека "горняков" и национальной сборной Украины Тараса Степаненко возникли проблемы с мениском. Теперь ему необходимо хирургическое вмешательство. Пока неизвестно, когда состоится операция. Восстановление после нее может занять около месяца.

Матч Лиги Чемпионов в Париже пройдет без зрителей

"Пари Сен-Жермен" примет на "Парк де Пренс" дортмундскую "Боруссию" в рамках 1/8 ЛЧ. Префектура полиции столицы Франции сообщает, что встреча будет проходить при пустых трибунах. Причина – препятствие и профилактика распространения коронавируса. В среду, 11 марта, должен состояться этот поединок. Также появилась информация, что товарищеский матч Франция - Украина может пройти без зрителей.

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Еще несколько ближайших матчей ЛЕ состоятся без болельщиков на трибунах Из-за коронавируса страдает и Лига Европы. Сразу несколько матчей претерпят изменений. Во-первых, встречи "Севилья" - "Рома" и "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" пройдут без зрителей. Подобные меры ранее были приняты на матч "Хетафе" - "Интер". Неопределенная ситуация с матчем "Базель" - "Айнтрахт". Сейчас официально известно, что он не будет сыгран в Швейцарии из-за возможности распространения недуга. Однако, так и не было объявлено где, и главное - когда, пройдет эта встреча.

Андрей Павелко хочет построить базу для сборных в Киевской области

Президент УАФ анонсировал строительство тренировочной базы для сборных Украины в Княжичах (село у восточной границы Киева). Чтобы перенять опыт других сборных, Павелко после заседания конгресса УЕФА в Амстердаме побывал на базе сборной Нидерландов. Старт проектных работ и презентацию проекта строительства базы Андрей Павелко анонсировал на май 2020 года.

Внутренние спортивные соревнования в Италии на месяц приостановленны

Премьер-министр Италии выдал указ, который вступит в силу с 10 марта. До 3-го апреля матчи Серии А, B, а также прочие спортивные соревнования проводиться не будут. Подобный запрет не действует на матчи Лиги Чемпионов и национальной сборной. Вероятно, они будут проходить без зрителей.

Лестер прерывает серию без побед

В последнем матче 29-го тура АПЛ команда Брендана Роджерса разгромила "Астон Виллу". Гости из Бирмингема лишь в первом тайме создали достойное сопротивление хозяевам, а затем полностью посыпались. После четырех матчей без побед "Лестер" набирает три очка и укрепляет свои позиции на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.