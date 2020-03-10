Анонс от Павелко, травма лидера сборной и пауза в Серии А. Главные новости за 9 марта. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 9 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеТравма Степаненко, "эпидемия" матчей без зрителей и Италия без футбола. Главные новости от 9 марта
Анонс от президента УАФ Андрея Павелко, травма лидера сборной Украины Тараса Степаненко и игровая пауза в чемпионате Италии, а также другие новости футбола. Как коронавирус мешает не только на Апеннинах, но и в Лиге чемпионов и Лиге Европы, почему "Астон Вилла" не смогла выстоять с "Лестером" и как пройдет спарринг сборных Франции и Украины. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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