Анонс от Павелко, травма лидера сборной и пауза в Серии А. Главные новости за 9 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 9 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Анонс от президента УАФ Андрея Павелко, травма лидера сборной Украины Тараса Степаненко и игровая пауза в чемпионате Италии, а также другие новости футбола. Как коронавирус мешает не только на Апеннинах, но и в Лиге чемпионов и Лиге Европы, почему "Астон Вилла" не смогла выстоять с "Лестером" и как пройдет спарринг сборных Франции и Украины. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.