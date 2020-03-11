Исторический успех Аталанты, сборная и Шахтер без зрителей. Главные новости за 10 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 10 марта

Клуб из Бергамо в своем дебютном сезоне в Лиге Чемпионов вышел сразу в четвертьфинал. Во втором матче команде Гасперини нужно было защитить преимущество 4:1 над "Валенсией", полученное на своем поле. На "Месталье" "Аталанта" снова победила, хотя и не так убедительно - 3:4. Героем матча стал Иличич, который забил все четыре гола своей команды. Руслан Малиновский вышел на замену на 78-й минуте, результативными действиями не отметился.

Обескровленный "Тоттенхэм" не смог исправить положение после домашнего поражения от "Лейпцига". В Германии шпоры подверглись разгрому. В первые 20 минут дублем отметился Забитцер, перед завершением поединка точку поставил Форсберг. Таким образом, немецкий клуб по сумме двух матчей победил со счетом 4:0.

Угроза коронавируса влияет на футбол по всей Европе. При пустых трибунах играли "Валенсия" и "Аталанта", сегодня сыграют ПСЖ и "Боруссия", завтра - "Вольфсбург" и "Шахтер" (и еще несколько матчей Лиги Европы). Кроме того, без зрителей свои товарищеские матчи проведет сборная Украины в марте - об этом сообщили во Франции и Польше, куда должны отправиться сине-желтые. К слову, "Аталанта" не хочет отпускать Руслана Малиновского в расположение сборной из-за все той же угрозы коронавируса.

Сегодня должен был состояться матч чемпионата Англии "Манчестер Сити" - "Арсенал", однако было решено перенести игру. Причина - коронавирус у владельца "Олимпиакосу" и "Ноттингем Форест" Эвангелоса Маринакиса. Именно против пирейцев "Канониры" играли в Лиге Европы, как показала проверка - некоторые игроки контактировали с больным. Согласно рекомендациям, эти игроки "ушли в самоизоляцию" на двухнедельный срок

Звездный форвард "Пари Сен-Жермен" не тренировался два дня с командой из боли в горле, поэтому был вынужден сдать тест на коронавирус. Тухель заявил, что, скорее всего, это обычная ангина, однако результаты будут известны только в среду. Таким образом, участие Килиана Мбаппе в поединке Лиги Чемпионов с "Боруссией" под вопросом.

Андрей Ярмоленко сыграл матч за молодежный состав "Вест Хэма". Из-за длительного отсутствия украинский вингер подешевел на три миллиона евро. Роман Яремчук, который проходит реабилитацию после операции, уже начал тренироваться с мячом. Евгений Селезнев записал в свой актив результативную передачу в матче против "Баликесирспора", команда украинца победила 3:1 и поднялась на третье место. Марьян Швед недоволен своим положением в "Селтике", он планирует обсудить свое будущее с боссами клуба на предмет изменения прописки ради игровой практики.