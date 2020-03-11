Тест Мбаппе на вирус и выход Ярмоленко за молодежку. Главные новости за 10 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 10 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

"Аталанта" во второй раз победила "Валенсию", обескровленный "Тоттенхэм" не смог исправить положение после домашнего поражения от "Лейпцига", а также другие новости футбола. Как коронавирус мешает всему международному футболу, почему Килиан Мбаппе вынужден сдавать тест на выявление недуга и как дела у наших за границей. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.